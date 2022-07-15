https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике - РИА Новости, 15.07.2022
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:36
2022-07-15T12:36
2022-07-15T14:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646434_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c5a08a798c6cd7396b22420f5764979a.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802655909.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:36 15.07.2022 (обновлено: 14:08 15.07.2022)
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО и два взвода "Гиацинтов-Б" в ДНР