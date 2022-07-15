https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html

Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике

Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике - РИА Новости, 15.07.2022

Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:36

2022-07-15T12:36

2022-07-15T14:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220715/minoborony-1802655909.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины