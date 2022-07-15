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Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике - РИА Новости, 15.07.2022
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:36
2022-07-15T14:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802655909.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:36 15.07.2022 (обновлено: 14:08 15.07.2022)
 
Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике

Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО и два взвода "Гиацинтов-Б" в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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