https://ria.ru/20220715/minoborony-1802657492.html
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных - РИА Новости, 15.07.2022
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных
Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в городе Артемовск ДНР до 300 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:24
2022-07-15T12:24
2022-07-15T14:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в городе Артемовск ДНР до 300 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
12:24 15.07.2022 (обновлено: 14:05 15.07.2022)
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных
Минобороны: в Артемовске ВКС России уничтожили до 300 украинских военных