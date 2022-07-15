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В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802657492.html
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных - РИА Новости, 15.07.2022
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных
Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в городе Артемовск ДНР до 300 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:24
2022-07-15T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в городе Артемовск ДНР до 300 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
12:24 15.07.2022 (обновлено: 14:05 15.07.2022)
 
В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных

Минобороны: в Артемовске ВКС России уничтожили до 300 украинских военных

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в городе Артемовск ДНР до 300 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор" (запрещен в РФ – ред.) в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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