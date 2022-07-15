В Артемовске российские силы уничтожили до 300 украинских военных

"Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор" (запрещен в РФ – ред.) в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.