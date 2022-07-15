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"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802654818.html
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины - РИА Новости, 15.07.2022
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины
Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:17
2022-07-15T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
винница
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщили журналистам в Минобороны."Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — говорится в сводке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://ria.ru/20220714/vinnitsa-1802528148.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Конашенков: "Уничтожены участники совещания руксостава ВВС Украины и иностранных поставщиков вооружений"
Уничтожены участники совещания руксостава ВзС Украины и иностранных поставщиков вооружений.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), винница, вооруженные силы украины
12:17 15.07.2022 (обновлено: 14:08 15.07.2022)
 
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины

Минобороны заявило об уничтожении 14 июля в Виннице участников совещания ВВС Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщили журналистам в Минобороны.
"Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — говорится в сводке.
Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Российский дипломат указал, что в Виннице удар был нанесен по военным
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВинницаВооруженные силы Украины
 
 
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