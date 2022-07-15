https://ria.ru/20220715/minoborony-1802654818.html

"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины

"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины - РИА Новости, 15.07.2022

"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины

Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:17

2022-07-15T12:17

2022-07-15T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

винница

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщили журналистам в Минобороны."Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — говорится в сводке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vinnitsa-1802528148.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винница

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Уничтожены участники совещания руксостава ВВС Украины и иностранных поставщиков вооружений" Уничтожены участники совещания руксостава ВзС Украины и иностранных поставщиков вооружений. 2022-07-15T12:17 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), винница, вооруженные силы украины