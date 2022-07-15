https://ria.ru/20220715/minoborony-1802654818.html
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины - РИА Новости, 15.07.2022
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины
Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:17
2022-07-15T12:17
2022-07-15T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
винница
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802704561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_583fe10b54559c0023d1059040987630.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщили журналистам в Минобороны."Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — говорится в сводке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://ria.ru/20220714/vinnitsa-1802528148.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
винница
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802704561_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b55dd1216409a5b5165d646a343b0e44.jpg
Конашенков: "Уничтожены участники совещания руксостава ВВС Украины и иностранных поставщиков вооружений"
Уничтожены участники совещания руксостава ВзС Украины и иностранных поставщиков вооружений.
2022-07-15T12:17
true
PT3M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), винница, вооруженные силы украины
12:17 15.07.2022 (обновлено: 14:08 15.07.2022)
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины
Минобороны заявило об уничтожении 14 июля в Виннице участников совещания ВВС Украины