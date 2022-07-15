https://ria.ru/20220715/mid-1802713757.html

Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике

Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике - РИА Новости, 15.07.2022

Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем подготовку к проведению заседания российско-суданской... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:13

2022-07-15T14:13

2022-07-15T14:16

в мире

россия

судан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем подготовку к проведению заседания российско-суданской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в МИД РФ.Кроме того, в российском МИД выразили поддержку "усилиям суданского руководства по обеспечению безопасности на всей территории республики".В ведомстве также подчеркнули, что налаживание диалога между всеми сегментами суданского общества является важным аспектом для достижения договоренностей, "которые способствовали бы стабилизации внутриполитической обстановки и решению насущных социально-экономических проблем страны".

https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html

https://ria.ru/20220715/neft-1802586199.html

россия

судан

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в мире, россия, судан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)