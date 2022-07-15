14:13 15.07.2022 (обновлено: 14:16 15.07.2022)
Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике
МИД: Россия и Судан обсудили проведение комиссии по экономическому сотрудничеству
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем подготовку к проведению заседания российско-суданской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, в том числе в контексте подготовки к проведению в августе в Москве очередного заседания российско-суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в российском МИД выразили поддержку "усилиям суданского руководства по обеспечению безопасности на всей территории республики".
В ведомстве также подчеркнули, что налаживание диалога между всеми сегментами суданского общества является важным аспектом для достижения договоренностей, "которые способствовали бы стабилизации внутриполитической обстановки и решению насущных социально-экономических проблем страны".