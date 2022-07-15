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Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике - РИА Новости, 15.07.2022
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Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике
Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике - РИА Новости, 15.07.2022
Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем подготовку к проведению заседания российско-суданской... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:13
2022-07-15T14:16
в мире
россия
судан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем подготовку к проведению заседания российско-суданской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в МИД РФ.Кроме того, в российском МИД выразили поддержку "усилиям суданского руководства по обеспечению безопасности на всей территории республики".В ведомстве также подчеркнули, что налаживание диалога между всеми сегментами суданского общества является важным аспектом для достижения договоренностей, "которые способствовали бы стабилизации внутриполитической обстановки и решению насущных социально-экономических проблем страны".
https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html
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в мире, россия, судан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:13 15.07.2022 (обновлено: 14:16 15.07.2022)
 
Россия и Судан обсудили проведение комиссии по сотрудничеству в экономике

МИД: Россия и Судан обсудили проведение комиссии по экономическому сотрудничеству

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем подготовку к проведению заседания российско-суданской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, в том числе в контексте подготовки к проведению в августе в Москве очередного заседания российско-суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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Кроме того, в российском МИД выразили поддержку "усилиям суданского руководства по обеспечению безопасности на всей территории республики".
В ведомстве также подчеркнули, что налаживание диалога между всеми сегментами суданского общества является важным аспектом для достижения договоренностей, "которые способствовали бы стабилизации внутриполитической обстановки и решению насущных социально-экономических проблем страны".
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