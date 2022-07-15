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В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций - РИА Новости, 15.07.2022
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В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций
В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций - РИА Новости, 15.07.2022
В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций
Санкции Запада влияют на товарооборот России и Китая, идет разлом глобальной торговой архитектуры, а на выстраивание альтернативных схем нужно время, заявил РИА РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:17
2022-07-15T12:59
в мире
россия
китай
экономика
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Санкции Запада влияют на товарооборот России и Китая, идет разлом глобальной торговой архитектуры, а на выстраивание альтернативных схем нужно время, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов.Он подчеркнул, что "мы наблюдаем разлом глобальной торгово-финансовой архитектуры"."На выстраивание надежных альтернативных схем взаимодействия потребуется определенное, уверен непродолжительное, время. Однако в моменте и российские, и китайские предприятия вынуждены перестраиваться, что находит отражение в цифрах товарооборота", - отметил Желоховцев.
https://ria.ru/20220714/energiya-1802492676.html
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в мире, россия, китай, экономика
12:17 15.07.2022 (обновлено: 12:59 15.07.2022)
 
В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций

Дипломат Желоховцев: санкции влияют на торговлю России и КНР, на другие схемы нужно время

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Санкции Запада влияют на товарооборот России и Китая, идет разлом глобальной торговой архитектуры, а на выстраивание альтернативных схем нужно время, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов.
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"Весомым фактором, влияющим на российско-китайский товарооборот, стали западные санкции", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать показатели товарооборота РФ и КНР.
Он подчеркнул, что "мы наблюдаем разлом глобальной торгово-финансовой архитектуры".
"На выстраивание надежных альтернативных схем взаимодействия потребуется определенное, уверен непродолжительное, время. Однако в моменте и российские, и китайские предприятия вынуждены перестраиваться, что находит отражение в цифрах товарооборота", - отметил Желоховцев.
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