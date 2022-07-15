https://ria.ru/20220715/mid-1802655027.html

В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций

В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций - РИА Новости, 15.07.2022

В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций

Санкции Запада влияют на товарооборот России и Китая, идет разлом глобальной торговой архитектуры, а на выстраивание альтернативных схем нужно время, заявил РИА РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:17

2022-07-15T12:17

2022-07-15T12:59

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Санкции Запада влияют на товарооборот России и Китая, идет разлом глобальной торговой архитектуры, а на выстраивание альтернативных схем нужно время, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов.Он подчеркнул, что "мы наблюдаем разлом глобальной торгово-финансовой архитектуры"."На выстраивание надежных альтернативных схем взаимодействия потребуется определенное, уверен непродолжительное, время. Однако в моменте и российские, и китайские предприятия вынуждены перестраиваться, что находит отражение в цифрах товарооборота", - отметил Желоховцев.

https://ria.ru/20220714/energiya-1802492676.html

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в мире, россия, китай, экономика