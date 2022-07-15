12:17 15.07.2022 (обновлено: 12:59 15.07.2022)
В МИД заявили о разломе глобальной торговой архитектуры из-за санкций
Дипломат Желоховцев: санкции влияют на торговлю России и КНР, на другие схемы нужно время
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Санкции Запада влияют на товарооборот России и Китая, идет разлом глобальной торговой архитектуры, а на выстраивание альтернативных схем нужно время, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов.
"Весомым фактором, влияющим на российско-китайский товарооборот, стали западные санкции", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать показатели товарооборота РФ и КНР.
Он подчеркнул, что "мы наблюдаем разлом глобальной торгово-финансовой архитектуры".
"На выстраивание надежных альтернативных схем взаимодействия потребуется определенное, уверен непродолжительное, время. Однако в моменте и российские, и китайские предприятия вынуждены перестраиваться, что находит отражение в цифрах товарооборота", - отметил Желоховцев.