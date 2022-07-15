https://ria.ru/20220715/mamont-1802656159.html

В Якутии собрали около 160 тонн мамонтовой кости

В Якутии собрали около 160 тонн мамонтовой кости - РИА Новости, 15.07.2022

В Якутии собрали около 160 тонн мамонтовой кости

Около 160 тонн мамонтовой кости собрали в Якутии за 2021 год, легализовать бизнес северян помогает обязательная маркировка добытого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:20

2022-07-15T12:20

2022-07-15T12:20

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

общество

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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Около 160 тонн мамонтовой кости собрали в Якутии за 2021 год, легализовать бизнес северян помогает обязательная маркировка добытого, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики Саха (Якутия).Ранее сообщалось о том, что более 90% запасов бивней мамонтов в России находится в Якутии. По мнению главы региона Айсена Николаева, в рамках научно-образовательного центра "Север" одним из направлений исследований является дальнейшее изучение этой фауны. С 2018 года глава республики ставит вопрос о принятии федерального закона, регулирующего добычу костей мамонта.Как отметили в минпромгеологии республики, начиная с 2021 года, в Якутии ввели обязательную маркировку и отчетность по сбору мамонтовой фауны. Принятые регионом меры позволяют контролировать экспорт мамонтовой кости и сохранить ценные для науки артефакты."Местные жители арктических районов республики увеличили сбор мамонтовой кости за последние два года на 61%. Поиск костей мамонта на Севере ведётся нелегко, расстояния огромные – несколько сотен километров, связь сборщики поддерживают через спутниковые телефоны. По итогам 2021 года общий объём сбора мамонтовой фауны составил около 160 тонн", - рассказали в пресс-службе.По словам министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко, сбор бивней мамонта на Севере для местных семей – это порой единственная возможность обеспечить семью, заработать деньги на дорогие привозные продукты, вещи. "Именно поэтому гарантированный сбыт мамонтовой кости побуждает местное население активно заниматься её сбором. Но при этом сбор фауны должен быть легальным, от незаконного дикого промысла может пострадать экология этих территорий, а культура нашей республики - потерять уникальные экземпляры останков древнего животного", - приводятся слова Терещенко.Переработка сырья мамонтовой фауны в Якутии в ближайшей перспективе может увеличиться до 4 тонн в год. "Якутские изделия ручной работы, инновационные изделия наших производителей на основе мамонтовой кости планируется экспортировать в рамках федерального национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На сегодня китайские коллекционеры заявили об интересе к украшениям из костей мамонта", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220707/yakutiya-1801008028.html

https://ria.ru/20220708/yakutiya-1801153962.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика саха (якутия), россия, айсен николаев, общество