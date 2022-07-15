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Макей и Лавров обсудили взаимодействие с международными организациями - РИА Новости, 15.07.2022
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Макей и Лавров обсудили взаимодействие с международными организациями
Макей и Лавров обсудили взаимодействие с международными организациями - РИА Новости, 15.07.2022
Макей и Лавров обсудили взаимодействие с международными организациями
Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в регионе и взаимодействие стран с... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:25
2022-07-15T17:49
сергей лавров
белоруссия
россия
минск
мид белоруссии
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в регионе и взаимодействие стран с различными международными организациями, сообщило в пятницу белорусское внешнеполитическое ведомство."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры иностранных дел также обменялись мнениями о ситуации в регионе. Особое внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями", - говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии.Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Лаврова в Минск, а также график будущих контактов.
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сергей лавров, белоруссия, россия, минск, мид белоруссии
17:25 15.07.2022 (обновлено: 17:49 15.07.2022)
 
Макей и Лавров обсудили взаимодействие с международными организациями

МИД Белоруссии: Макей и Лавров обсудили взаимодействие с международными организациями

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в регионе и взаимодействие стран с различными международными организациями, сообщило в пятницу белорусское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры иностранных дел также обменялись мнениями о ситуации в регионе. Особое внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями", - говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Лаврова в Минск, а также график будущих контактов.
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