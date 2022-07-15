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Силы ЛНР за сутки уничтожили 49 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 49 украинских военных - РИА Новости, 15.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 49 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:06
2022-07-15T10:06
2022-07-15T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк.В четверг в ЛНР сообщали, что украинские войска потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 49 человек личного состава; семь бронетранспортеров; один танк; три единицы автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:06 15.07.2022 (обновлено: 10:12 15.07.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 49 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 49 человек, семь БТР и танк