https://ria.ru/20220715/lipetsk-1802621367.html

В Липецке появилась "умная" автобусная остановка

В Липецке появилась "умная" автобусная остановка - РИА Новости, 15.07.2022

В Липецке появилась "умная" автобусная остановка

Первая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:26

2022-07-15T10:26

2022-07-15T10:26

липецкая область

игорь артамонов

ростелеком

липецк

технологии

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ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Первая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, остановочный павильон оборудован цифровыми сервисами: точкой доступа Wi-Fi (сейчас ведётся настройка): внешним экраном с видео о Липецке и внутренним экраном, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут; а также интерактивной медиапанелью с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова экстренных служб "112" с аудио- и видеосвязью.Артамонов отметил, что специалисты "Ростелекома", которые и установили "умную" остановку для безопасности оборудовали её видеокамерами, которые подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Кроме того, в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов, а также предусмотрена система подогрева сидений зимой."Областной центр развивается. Мы стараемся сделать городскую среду более комфортной, интересной и удобной для жизни. Современные технологии внедряются во все сферы, что положительно сказывается на качестве жизни горожан", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220713/kibersport-1802151246.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ростелеком, липецк, технологии