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В Липецке появилась "умная" автобусная остановка - РИА Новости, 15.07.2022
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Липецкая область
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В Липецке появилась "умная" автобусная остановка
В Липецке появилась "умная" автобусная остановка - РИА Новости, 15.07.2022
В Липецке появилась "умная" автобусная остановка
Первая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:26
2022-07-15T10:26
липецкая область
игорь артамонов
ростелеком
липецк
технологии
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ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Первая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, остановочный павильон оборудован цифровыми сервисами: точкой доступа Wi-Fi (сейчас ведётся настройка): внешним экраном с видео о Липецке и внутренним экраном, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут; а также интерактивной медиапанелью с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова экстренных служб "112" с аудио- и видеосвязью.Артамонов отметил, что специалисты "Ростелекома", которые и установили "умную" остановку для безопасности оборудовали её видеокамерами, которые подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Кроме того, в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов, а также предусмотрена система подогрева сидений зимой."Областной центр развивается. Мы стараемся сделать городскую среду более комфортной, интересной и удобной для жизни. Современные технологии внедряются во все сферы, что положительно сказывается на качестве жизни горожан", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, ростелеком, липецк, технологии
10:26 15.07.2022
 

В Липецке появилась "умная" автобусная остановка

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиПервая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке
Первая умная автобусная остановка появилась в Липецке
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Первая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, остановочный павильон оборудован цифровыми сервисами: точкой доступа Wi-Fi (сейчас ведётся настройка): внешним экраном с видео о Липецке и внутренним экраном, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут; а также интерактивной медиапанелью с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова экстренных служб "112" с аудио- и видеосвязью.
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Артамонов отметил, что специалисты "Ростелекома", которые и установили "умную" остановку для безопасности оборудовали её видеокамерами, которые подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Кроме того, в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов, а также предусмотрена система подогрева сидений зимой.
"Областной центр развивается. Мы стараемся сделать городскую среду более комфортной, интересной и удобной для жизни. Современные технологии внедряются во все сферы, что положительно сказывается на качестве жизни горожан", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРостелекомЛипецкТехнологии
 
 
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