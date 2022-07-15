В Липецке появилась "умная" автобусная остановка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиПервая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Первая "умная" автобусная остановка появилась в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, остановочный павильон оборудован цифровыми сервисами: точкой доступа Wi-Fi (сейчас ведётся настройка): внешним экраном с видео о Липецке и внутренним экраном, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут; а также интерактивной медиапанелью с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова экстренных служб "112" с аудио- и видеосвязью.
Артамонов отметил, что специалисты "Ростелекома", которые и установили "умную" остановку для безопасности оборудовали её видеокамерами, которые подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Кроме того, в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов, а также предусмотрена система подогрева сидений зимой.
"Областной центр развивается. Мы стараемся сделать городскую среду более комфортной, интересной и удобной для жизни. Современные технологии внедряются во все сферы, что положительно сказывается на качестве жизни горожан", – сказал Артамонов.