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Федеральные льготники в МО смогут выбирать места в поездах
Федеральные льготники в МО смогут выбирать места в поездах - РИА Новости, 15.07.2022
Федеральные льготники в МО смогут выбирать места в поездах
Федеральные льготники в Московской области теперь смогут не только оформлять бесплатные билеты на фирменные экспрессы, но и выбирать конкретное место. Сделать... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:59
2022-07-15T18:59
2022-07-15T18:59
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Федеральные льготники в Московской области теперь смогут не только оформлять бесплатные билеты на фирменные экспрессы, но и выбирать конкретное место. Сделать это можно будет в приложении "Расписание и билеты ЦППК", сообщил телеканал "360".Чтобы оформить билет с местом, нужно выбрать в мобильном приложении маршрут следования и ввести личные данные: фамилию, имя и отчество, номер паспорта и СНИЛС. Данные социальной карты вводить не нужно.Оформить бесплатный билет также сможет пассажир, сопровождающий в поездке инвалида I группы или ребенка-инвалида. При проезде по льготным билетам при себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право нальготу.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)