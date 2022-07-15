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Федеральные льготники в МО смогут выбирать места в поездах

Федеральные льготники в МО смогут выбирать места в поездах - РИА Новости, 15.07.2022

Федеральные льготники в МО смогут выбирать места в поездах

Федеральные льготники в Московской области теперь смогут не только оформлять бесплатные билеты на фирменные экспрессы, но и выбирать конкретное место. Сделать... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:59

2022-07-15T18:59

2022-07-15T18:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Федеральные льготники в Московской области теперь смогут не только оформлять бесплатные билеты на фирменные экспрессы, но и выбирать конкретное место. Сделать это можно будет в приложении "Расписание и билеты ЦППК", сообщил телеканал "360".Чтобы оформить билет с местом, нужно выбрать в мобильном приложении маршрут следования и ввести личные данные: фамилию, имя и отчество, номер паспорта и СНИЛС. Данные социальной карты вводить не нужно.Оформить бесплатный билет также сможет пассажир, сопровождающий в поездке инвалида I группы или ребенка-инвалида. При проезде по льготным билетам при себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право нальготу.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)