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В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят - РИА Новости, 15.07.2022
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https://ria.ru/20220715/leopardy-1802849310.html
В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят
В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят - РИА Новости, 15.07.2022
В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят
Двое детенышей родились у пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри, они находятся в оборудованном логове, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:33
2022-07-15T19:43
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СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Двое детенышей родились у пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри, они находятся в оборудованном логове, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".Как рассказали РИА Новости в пресс-службе нацпарка, котята родились 10 июля, но сообщить об этом решили сегодня, когда в Краснодарском крае отмечают новый праздник День переднеазиатского леопарда, утвержденный губернатором региона Вениамином Кондратьевым.До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах была уничтожена.В 2007 году Минприроды России утвердило программу восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, началось строительство Центра разведения и реинтродукции хищника.В 2009 году программу восстановления поддержал президент России Владимир Путин. В 2019 году переднеазиатского леопарда включили в список приоритетных видов животных национального проекта "Экология". За время работы центра в дикую природу было выпущено 10 леопардов, сейчас там содержатся 14 кошек, которых готовят к выпуску в дикую природу.
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вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, россия, кавказ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
19:33 15.07.2022 (обновлено: 19:43 15.07.2022)
 
В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят

У пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри родились двое детенышей

© Фото : Министр природных ресурсов и экологии России/TelegramКотятя переднеазиатских леопардов родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк)
Котятя переднеазиатских леопардов родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк) - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Министр природных ресурсов и экологии России/Telegram
Котятя переднеазиатских леопардов родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк)
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СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Двое детенышей родились у пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри, они находятся в оборудованном логове, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".

"В, содержащихся в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк) родились двое котят. Сейчас они находятся в оборудованном логове, специалисты Центра круглосуточно за ними наблюдают", - отмечается в релизе.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе нацпарка, котята родились 10 июля, но сообщить об этом решили сегодня, когда в Краснодарском крае отмечают новый праздник День переднеазиатского леопарда, утвержденный губернатором региона Вениамином Кондратьевым.
До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах была уничтожена.
В 2007 году Минприроды России утвердило программу восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, началось строительство Центра разведения и реинтродукции хищника.
В 2009 году программу восстановления поддержал президент России Владимир Путин. В 2019 году переднеазиатского леопарда включили в список приоритетных видов животных национального проекта "Экология". За время работы центра в дикую природу было выпущено 10 леопардов, сейчас там содержатся 14 кошек, которых готовят к выпуску в дикую природу.
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