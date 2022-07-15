https://ria.ru/20220715/leopardy-1802849310.html

В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят

В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят - РИА Новости, 15.07.2022

В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят

Двое детенышей родились у пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри, они находятся в оборудованном логове, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:33

2022-07-15T19:33

2022-07-15T19:43

хорошие новости

вениамин кондратьев

владимир путин

краснодарский край

россия

кавказ

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Двое детенышей родились у пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри, они находятся в оборудованном логове, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".Как рассказали РИА Новости в пресс-службе нацпарка, котята родились 10 июля, но сообщить об этом решили сегодня, когда в Краснодарском крае отмечают новый праздник День переднеазиатского леопарда, утвержденный губернатором региона Вениамином Кондратьевым.До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах была уничтожена.В 2007 году Минприроды России утвердило программу восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, началось строительство Центра разведения и реинтродукции хищника.В 2009 году программу восстановления поддержал президент России Владимир Путин. В 2019 году переднеазиатского леопарда включили в список приоритетных видов животных национального проекта "Экология". За время работы центра в дикую природу было выпущено 10 леопардов, сейчас там содержатся 14 кошек, которых готовят к выпуску в дикую природу.

https://ria.ru/20220707/leopard-1800833123.html

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Евгения Нефедова

вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, россия, кавказ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)