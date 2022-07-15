19:33 15.07.2022 (обновлено: 19:43 15.07.2022)
В Сочи у переднеазиатских леопардов родились двое котят
У пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри родились двое детенышей
© Фото : Министр природных ресурсов и экологии России/TelegramКотятя переднеазиатских леопардов родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк)
Котятя переднеазиатских леопардов родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк)
СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Двое детенышей родились у пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри, они находятся в оборудованном логове, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".
"В, содержащихся в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк) родились двое котят. Сейчас они находятся в оборудованном логове, специалисты Центра круглосуточно за ними наблюдают", - отмечается в релизе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе нацпарка, котята родились 10 июля, но сообщить об этом решили сегодня, когда в Краснодарском крае отмечают новый праздник День переднеазиатского леопарда, утвержденный губернатором региона Вениамином Кондратьевым.
До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах была уничтожена.
В 2007 году Минприроды России утвердило программу восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, началось строительство Центра разведения и реинтродукции хищника.
В 2009 году программу восстановления поддержал президент России Владимир Путин. В 2019 году переднеазиатского леопарда включили в список приоритетных видов животных национального проекта "Экология". За время работы центра в дикую природу было выпущено 10 леопардов, сейчас там содержатся 14 кошек, которых готовят к выпуску в дикую природу.