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Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России - РИА Новости, 15.07.2022
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Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России - РИА Новости, 15.07.2022
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, совершивший свой первый космический полет в 2020-2021 годах, стал Героем Российской Федерации, соответствующий указ... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:03
2022-07-15T16:07
космос - риа наука
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, совершивший свой первый космический полет в 2020-2021 годах, стал Героем Российской Федерации, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу", - говорится в документе. Отмечается, что бывший до этого космонавтом-испытателем Кудь-Сверчков теперь повышается в звании и становится летчиком-космонавтом.Сергей Кудь-Сверчков слетал на МКС один раз – с осени 2020 году по весну 2021 года на корабле "Союз МС-17". Вместе с ним в экипаже корабля были еще один россиянин Сергей Рыжиков и американская астронавт Кэтлин Рубинс. Кудь-Сверчков вместе с Рыжиковым один раз выходил в открытый космос.
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космос - риа наука, сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), владимир путин
16:03 15.07.2022 (обновлено: 16:07 15.07.2022)
 
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России

Президент Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, совершивший свой первый космический полет в 2020-2021 годах, стал Героем Российской Федерации, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу", - говорится в документе. Отмечается, что бывший до этого космонавтом-испытателем Кудь-Сверчков теперь повышается в звании и становится летчиком-космонавтом.
Сергей Кудь-Сверчков слетал на МКС один раз – с осени 2020 году по весну 2021 года на корабле "Союз МС-17". Вместе с ним в экипаже корабля были еще один россиянин Сергей Рыжиков и американская астронавт Кэтлин Рубинс. Кудь-Сверчков вместе с Рыжиковым один раз выходил в открытый космос.
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Космос - РИА НаукаСергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция (МКС)Владимир Путин
 
 
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