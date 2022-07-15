https://ria.ru/20220715/kud-sverchkov-1802762799.html
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России - РИА Новости, 15.07.2022
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, совершивший свой первый космический полет в 2020-2021 годах, стал Героем Российской Федерации, соответствующий указ... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:03
2022-07-15T16:03
2022-07-15T16:07
космос - риа наука
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, совершивший свой первый космический полет в 2020-2021 годах, стал Героем Российской Федерации, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу", - говорится в документе. Отмечается, что бывший до этого космонавтом-испытателем Кудь-Сверчков теперь повышается в звании и становится летчиком-космонавтом.Сергей Кудь-Сверчков слетал на МКС один раз – с осени 2020 году по весну 2021 года на корабле "Союз МС-17". Вместе с ним в экипаже корабля были еще один россиянин Сергей Рыжиков и американская астронавт Кэтлин Рубинс. Кудь-Сверчков вместе с Рыжиковым один раз выходил в открытый космос.
https://ria.ru/20220504/kosmonavt-1786873328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), владимир путин
16:03 15.07.2022 (обновлено: 16:07 15.07.2022)
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Президент Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России