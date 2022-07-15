https://ria.ru/20220715/kuban-1802866625.html

Глава Кубани утвердил новые меры поддержки бизнеса

Глава Кубани утвердил новые меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 15.07.2022

Глава Кубани утвердил новые меры поддержки бизнеса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил новые меры поддержки бизнеса, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:02

2022-07-15T21:02

2022-07-15T21:02

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил новые меры поддержки бизнеса, сообщает администрация региона."Губернатор Кубани утвердил новые меры поддержки бизнеса", - говорится в сообщении. Они вошли в план устойчивого развития Краснодарского края.Краевой план включает в себя уже более 80 решений. Предусмотрено финансирование субъектов предпринимательской деятельности в объеме более 3,4 миллиарда рублей из краевого бюджета."Раздел "Поддержка отраслей экономики" дополнили тремя мероприятиями. Одно из них касается установления на 2022-2024 годы размеров распределения чистой прибыли дорожным предприятиям, доля регионального участия в которых составляет более 50%. Большая доля – 94% прибыли пойдет на реинвестирование. Цель – приобретение дорожной техники по программам лизинга на трехлетний период", - уточнили в ведомстве.Кроме того, хозяйствующие субъекты этой категории смогут рассчитывать на субсидии для выплаты первоначального взноса в размере не более 20% от стоимости дорожной техники, приобретаемой в лизинг. На эти цели регион предусмотрел 60 миллионов рублей.Ещё одна мера поддержки касается налоговой льготы для организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей. Их ждет освобождение от налога на имущество в размере 99% на период 2023 года, отметили в администрации."Сегодня важно сохранять устойчивость экономики в крае, помогать бизнесу работать и развиваться. Разработали пакет антикризисных решений по поддержке предпринимательства. В частности, снизили налоговую нагрузку, для аграриев предусмотрели субсидии на покупку сельхозтехники, отсрочку арендных платежей и другие преференции", – приводятся в сообщении слова министра экономики Алексея Юртаева.План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае утвердил губернатор Вениамин Кондратьев в марте 2022 года. Документ направлен на смягчение последствий санкций и поддержку отраслей экономики и жителей края. Одним из основных решений стала докапитализация краевых институтов поддержки бизнеса на 1 миллиард рублей. Дополнительно Фонд развития промышленности получит 500 миллионов рублей, Фонд микрофинансирования – 300 миллионов рублей, Фонд развития бизнеса – 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220715/arenda-1802817616.html

https://ria.ru/20220714/kuban-1802572169.html

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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, фонд развития промышленности