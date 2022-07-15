https://ria.ru/20220715/kuban-1802819134.html

Фермеры Кубани смогут возместить затраты при выращивании ягод в теплицах

Фермеры Кубани смогут возместить затраты при выращивании ягод в теплицах - РИА Новости, 15.07.2022

Фермеры Кубани смогут возместить затраты при выращивании ягод в теплицах

Фермеры Краснодарского края смогут возместить часть затрат при выращивании ягод в теплицах, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК). РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:48

2022-07-15T17:48

2022-07-15T17:48

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Фермеры Краснодарского края смогут возместить часть затрат при выращивании ягод в теплицах, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК)."В ходе сессии (в пятницу) парламентарии во втором чтении утвердили инициативу о поддержке фермеров, занимающихся выращиванием ягод", - говорится в сообщении.Законопроект предлагает расширение видов господдержки для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на строительство теплиц для выращивания ягод в защищенном грунте."В частности, добавляется новая мера поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, перешедших на специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". В соответствии с проектом, им возместят часть затрат", - пояснили в ЗСК. Уточняется, что действие меры позволит простимулировать в 2022 году строительство 14,3 гектара теплиц, что будет способствовать увеличению в этом году объема производства на 114 тонн.Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, выращивание ягод в защищенном грунте – важное направление для АПК Краснодарского края: количество населения в крае растет, а также год от года увеличивается поток отдыхающих на курортах Краснодарского края, и спрос на свежие ягоды растет быстрее, чем предложение."Не так давно в рамках мониторинга реализации краевого закона о развитии производства органической продукции мы посетили КФХ, специализирующееся на выращивании голубики. Было видно, насколько это непростой труд, каких больших финансовых вложений, агротехнических знаний и объемов физического труда требует этот бизнес. Его представители нуждаются в поддержке, и принятые во втором чтении поправки предоставят им возможность получения государственных субсидий", - отметил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20220714/kuban-1802572169.html

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краснодарский край

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экономика, краснодарский край