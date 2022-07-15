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В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802652052.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
За сутки в Московской области выявлено 417 случаев COVID-19, два человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:05
2022-07-15T12:05
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За сутки в Московской области выявлено 417 случаев COVID-19, два человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 417, госпитализирован 61 человек, выздоровели 200 человек, два человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Московской области было выявлено 984 882 случая коронавируса, выздоровели 964 298 человек, умерли 15 173 человека.
https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802643232.html
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:05 15.07.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 417 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За сутки в Московской области выявлено 417 случаев COVID-19, два человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 417, госпитализирован 61 человек, выздоровели 200 человек, два человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Московской области было выявлено 984 882 случая коронавируса, выздоровели 964 298 человек, умерли 15 173 человека.
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
11:33Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1266 заболевших COVID-19
 
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