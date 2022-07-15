https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802644661.html
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 860 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:37
2022-07-15T11:37
2022-07-15T11:37
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 860 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 860, госпитализированы - 148 человек, выздоровели - 586 человек, 6 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 987 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 786 168 случаев коронавируса, выздоровели 2 592 492 человека, умерли 44 303 человека.
https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802643232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 860 новых случаев COVID-19, умерли шесть человек