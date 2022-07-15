В России за сутки госпитализировали 1266 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4457 новых случаев COVID-19, выздоровели 2929, умерли 40 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 15 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах страны, снижение - в 38, ситуация не изменилась в 11 субъектах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2929 человек, что на 5,2% меньше в сравнении с 14 июля. "Выявлено 4457 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавирусаКарта распространения нового коронавируса в России