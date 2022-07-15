https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802643232.html

В России за сутки госпитализировали 1266 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1266 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1266 заболевших COVID-19

Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 40 человек, сообщили... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:33

2022-07-15T11:33

2022-07-15T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах страны, снижение - в 38, ситуация не изменилась в 11 субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2929 человек, что на 5,2% меньше в сравнении с 14 июля. "Выявлено 4457 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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