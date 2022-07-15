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План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть
План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть - РИА Новости, 15.07.2022
План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть
План по заготовке корма для крупного рогатого скота в Подмосковье выполнили на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:39
2022-07-15T15:39
2022-07-15T15:39
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. План по заготовке корма для крупного рогатого скота в Подмосковье выполнили на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Заготовка кормов для крупного рогатого скота началась в июне. С начала работ заготовлено 32,6 тысяч тонн сена, 393 тысячи тонн сенажа и 22,3 тысяч тонн силоса."Заготовкой кормовой базы для крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий занимаются более 200 сельскохозяйственных предприятий. На грядущую зимы мы планируем заготовить 29,3 центнера кормовых единиц. На текущий момент план выполнен на 30%", – приводятся слова министра сельского хозяйства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье)