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План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть - РИА Новости, 15.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220715/korma-1802752566.html
План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть
План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть - РИА Новости, 15.07.2022
План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть
План по заготовке корма для крупного рогатого скота в Подмосковье выполнили на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:39
2022-07-15T15:39
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. План по заготовке корма для крупного рогатого скота в Подмосковье выполнили на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Заготовка кормов для крупного рогатого скота началась в июне. С начала работ заготовлено 32,6 тысяч тонн сена, 393 тысячи тонн сенажа и 22,3 тысяч тонн силоса."Заготовкой кормовой базы для крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий занимаются более 200 сельскохозяйственных предприятий. На грядущую зимы мы планируем заготовить 29,3 центнера кормовых единиц. На текущий момент план выполнен на 30%", – приводятся слова министра сельского хозяйства.
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экономика, московская область (подмосковье)
15:39 15.07.2022
 

План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнен на треть

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле
Заготовка рулонов сена на поле - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Заготовка рулонов сена на поле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. План по заготовке корма для крупного рогатого скота в Подмосковье выполнили на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Заготовка кормов для крупного рогатого скота началась в июне. С начала работ заготовлено 32,6 тысяч тонн сена, 393 тысячи тонн сенажа и 22,3 тысяч тонн силоса.
"Заготовкой кормовой базы для крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий занимаются более 200 сельскохозяйственных предприятий. На грядущую зимы мы планируем заготовить 29,3 центнера кормовых единиц. На текущий момент план выполнен на 30%", – приводятся слова министра сельского хозяйства.
Заготовка силоса - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:45Новости Подмосковья
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