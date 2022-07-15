https://ria.ru/20220715/konkurs-1802670417.html

В Москве объявили конкурс на поставку составов для МЦД-3 и МЦД-4

В Москве объявили конкурс на поставку составов для МЦД-3 и МЦД-4 - РИА Новости, 15.07.2022

В Москве объявили конкурс на поставку составов для МЦД-3 и МЦД-4

Конкурс на поставку подвижного состава для будущих МЦД-3 и МЦД-4 объявили в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:54

2022-07-15T12:54

2022-07-15T13:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московские центральные диаметры (мцд)

максим ликсутов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конкурс на поставку подвижного состава для будущих МЦД-3 и МЦД-4 объявили в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Обновление подвижного состава – одно из главных направлений нашей работы для запуска еще двух диаметральных маршрутов. Для МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем получить 95 новых составов. Принято решение 36 из них закупить силами ГУП "Московский метрополитен", для этого объявлен новый конкурс на поставку подвижного состава. Они будут переданы перевозчику для работы на диаметрах. Такое решение правительства Москвы позволит производителям получить авансовые средства в большем объеме, ускорить процесс создания новых поездов и сохранить рабочие места, а для наших пассажиров это дополнительная гарантия обновления подвижного состава на будущих МЦД-3 и МЦД-4", - заявил Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.В департаменте добавили, что по поручению мэра Москвы Московский метрополитен увеличивает размеры авансовых платежей для производителей подвижного состава до 30% от годового объема поставки. Чтобы поддержать реализацию одного из главных транспортных проектов столичного региона – МЦД, было принято решение использовать эту возможность для закупки пригородных поездов для двух следующих диаметров.На сайте Единой информационной системы в сфере закупок сообщается, что начальная цена закупки составляет более 55,1 миллиарда рублей, заявки можно будет подать до 1 августа.

https://ria.ru/20220704/poezd-1799995315.html

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москва, московские центральные диаметры (мцд), максим ликсутов