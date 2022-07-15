https://ria.ru/20220715/kartina-1802843093.html

Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве

Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве - РИА Новости, 15.07.2022

Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве

Редкий пейзаж кисти одного из Кукрыниксов Михаила Куприянова "Март" выставлен на торги аукционного дома "Русская эмаль", также среди топ-лотов — живописные... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:11

2022-07-15T19:11

2022-07-15T19:11

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Редкий пейзаж кисти одного из Кукрыниксов Михаила Куприянова "Март" выставлен на торги аукционного дома "Русская эмаль", также среди топ-лотов — живописные работы Степана Колесникова и действительного члена Российской Академии художеств Виктора Иванова, сообщает пресс-служба аукционного дома.Пейзаж Куприянова был написан в 1951 году, на картине присутствует авторская дарственная подпись. Эстимейт полотна — 65-75 тысяч рублей.Также на торгах представлено полотно Степана Колесникова "Зимний пейзаж с фигурой крестьянина", написанная художником в эмиграции в 1930-х годах. Эстимейт — 200-300 тысяч рублей.Еще одной топ-позицией представлена ранняя работа "Избы" действительного члена Российской академии художеств и народного художника СССР Виктора Иванова. На картине присутствует владельческая надпись, произведение написано 20 августа 2020 года. Эстимейт — 235-350 тысяч рублей.Всего на аукционе будет представлено 622 лота.

https://ria.ru/20220714/avtoportret-1802358051.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, кукрыниксы, живопись, куда сходить