https://ria.ru/20220715/kartina-1802843093.html
Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве
Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве - РИА Новости, 15.07.2022
Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве
Редкий пейзаж кисти одного из Кукрыниксов Михаила Куприянова "Март" выставлен на торги аукционного дома "Русская эмаль", также среди топ-лотов — живописные... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:11
2022-07-15T19:11
2022-07-15T19:11
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Редкий пейзаж кисти одного из Кукрыниксов Михаила Куприянова "Март" выставлен на торги аукционного дома "Русская эмаль", также среди топ-лотов — живописные работы Степана Колесникова и действительного члена Российской Академии художеств Виктора Иванова, сообщает пресс-служба аукционного дома.Пейзаж Куприянова был написан в 1951 году, на картине присутствует авторская дарственная подпись. Эстимейт полотна — 65-75 тысяч рублей.Также на торгах представлено полотно Степана Колесникова "Зимний пейзаж с фигурой крестьянина", написанная художником в эмиграции в 1930-х годах. Эстимейт — 200-300 тысяч рублей.Еще одной топ-позицией представлена ранняя работа "Избы" действительного члена Российской академии художеств и народного художника СССР Виктора Иванова. На картине присутствует владельческая надпись, произведение написано 20 августа 2020 года. Эстимейт — 235-350 тысяч рублей.Всего на аукционе будет представлено 622 лота.
https://ria.ru/20220714/avtoportret-1802358051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, кукрыниксы, живопись, куда сходить
Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов выставлен на торги в Москве
Редкий пейзаж одного из Кукрыниксов Михаила Куприянова выставлен на торги в Москве
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Редкий пейзаж кисти одного из Кукрыниксов Михаила Куприянова "Март" выставлен на торги аукционного дома "Русская эмаль", также среди топ-лотов — живописные работы Степана Колесникова и действительного члена Российской Академии художеств Виктора Иванова, сообщает пресс-служба аукционного дома.
"В субботу 16 июля состоится большой аукцион русского и западноевропейского искусства. Послевоенный советский период представлен редким лирическим пейзажем "Март" одного из Кукрыниксов – Михаила Куприянова", — говорится в сообщении.
Пейзаж Куприянова был написан в 1951 году, на картине присутствует авторская дарственная подпись. Эстимейт полотна — 65-75 тысяч рублей.
Также на торгах представлено полотно Степана Колесникова "Зимний пейзаж с фигурой крестьянина", написанная художником в эмиграции в 1930-х годах. Эстимейт — 200-300 тысяч рублей.
Еще одной топ-позицией представлена ранняя работа "Избы" действительного члена Российской академии художеств и народного художника СССР Виктора Иванова. На картине присутствует владельческая надпись, произведение написано 20 августа 2020 года. Эстимейт — 235-350 тысяч рублей.
Всего на аукционе будет представлено 622 лота.