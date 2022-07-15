05:50 15.07.2022 (обновлено: 11:26 15.07.2022)
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным
Автор Telegraph Джонсон: канцлер ФРГ Шольц рискует уйти с поста из-за кризиса в энергетике
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для The Telegraph журналист Дэниэл Джонсон.
"Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность", — указал Джонсон.
По мнению журналиста, действующий канцлер помимо ошибок в энергетической сфере также не был достаточно тверд во внешней политике. Так, Джонсон считает, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи. Это уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
"Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным", — написал Джонсон.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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