Рейтинг@Mail.ru
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/kapitulyatsiya-1802589695.html
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным - РИА Новости, 15.07.2022
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для The... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T05:50
2022-07-15T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
владимир путин
ангела меркель
германия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789237379_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_68be1cf36600479ba0c30bb3e05fae35.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для The Telegraph журналист Дэниэл Джонсон.Он отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.По мнению журналиста, действующий канцлер помимо ошибок в энергетической сфере также не был достаточно тверд во внешней политике. Так, Джонсон считает, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи. Это уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет."Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным", — написал Джонсон.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588517.html
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802320922.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789237379_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_9cc8653a9ac92fa26ba82012d1706310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, владимир путин, ангела меркель, германия, россия, украина, дэниел джонсон (журналист)
05:50 15.07.2022 (обновлено: 11:26 15.07.2022)
 
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным

Автор Telegraph Джонсон: канцлер ФРГ Шольц рискует уйти с поста из-за кризиса в энергетике

© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для The Telegraph журналист Дэниэл Джонсон.
Он отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.
"Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность", — указал Джонсон.
По мнению журналиста, действующий канцлер помимо ошибок в энергетической сфере также не был достаточно тверд во внешней политике. Так, Джонсон считает, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи. Это уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
04:10Специальная военная операция на Украине
В США объяснили, как власти Болгарии пали из-за попыток навредить России
"Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным", — написал Джонсон.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 02:40Специальная военная операция на Украине
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцВладимир ПутинАнгела МеркельГерманияРоссияУкраинаДэниел Джонсон (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала