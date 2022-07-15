https://ria.ru/20220715/kapitulyatsiya-1802589695.html

The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным

The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным - РИА Новости, 15.07.2022

The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для The... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T05:50

2022-07-15T05:50

2022-07-15T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

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ангела меркель

германия

россия

украина

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для The Telegraph журналист Дэниэл Джонсон.Он отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.По мнению журналиста, действующий канцлер помимо ошибок в энергетической сфере также не был достаточно тверд во внешней политике. Так, Джонсон считает, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи. Это уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет."Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным", — написал Джонсон.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588517.html

https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802320922.html

германия

россия

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в мире, олаф шольц, владимир путин, ангела меркель, германия, россия, украина, дэниел джонсон (журналист)