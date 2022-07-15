https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802855720.html
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера - РИА Новости, 15.07.2022
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:57
2022-07-15T19:57
2022-07-15T19:57
политика
денис мантуров
владимир путин
россия
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера.Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации."Назначение Дениса Мантурова на такую ответственную высокую должность говорит о полном доверии к нему Президента РФ. Я уверен, что он на все сто процентов его оправдает и добавит свой новый профессиональный штрих в работу высшего исполнительного органа государственной власти страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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политика, денис мантуров, владимир путин, россия, госдума рф
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера