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Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера﻿ - РИА Новости, 15.07.2022
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Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера﻿
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера﻿ - РИА Новости, 15.07.2022
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера﻿
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:57
2022-07-15T19:57
политика
денис мантуров
владимир путин
россия
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера.Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации."Назначение Дениса Мантурова на такую ответственную высокую должность говорит о полном доверии к нему Президента РФ. Я уверен, что он на все сто процентов его оправдает и добавит свой новый профессиональный штрих в работу высшего исполнительного органа государственной власти страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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политика, денис мантуров, владимир путин, россия, госдума рф
19:57 15.07.2022
 
Кадыров поздравил Мантурова с назначением на пост вице-премьера﻿

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с назначением на пост вице-премьера.
Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации.
"Назначение Дениса Мантурова на такую ответственную высокую должность говорит о полном доверии к нему Президента РФ. Я уверен, что он на все сто процентов его оправдает и добавит свой новый профессиональный штрих в работу высшего исполнительного органа государственной власти страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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