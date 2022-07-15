15:53 15.07.2022 (обновлено: 16:11 15.07.2022)
"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена
Глава Чечни Кадыров посмеялся над странным поведением президента США Байдена в Израиле
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Израиле попытался пожать руку пустоте.
"Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!" — написал чеченский лидер.
"Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!" — написал чеченский лидер.
Кадыров выразил надежду на то, что попытки американского лидера в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс "раскаяться перед президентом России за свои деяния".
"Байден, тренируйся. Дипломатия и Восток — вещи тонкие", — добавил он.
Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
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