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"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена - РИА Новости, 15.07.2022
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"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена
"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена - РИА Новости, 15.07.2022
"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Израиле... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:53
2022-07-15T16:11
в мире
джо байден
рамзан кадыров
владимир путин
россия
сирия
ливия
камала харрис
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Израиле попытался пожать руку пустоте. "Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!" — написал чеченский лидер.Кадыров выразил надежду на то, что попытки американского лидера в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс "раскаяться перед президентом России за свои деяния". Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
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в мире, джо байден, рамзан кадыров, владимир путин, россия, сирия, ливия, камала харрис
15:53 15.07.2022 (обновлено: 16:11 15.07.2022)
 
"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена

Глава Чечни Кадыров посмеялся над странным поведением президента США Байдена в Израиле

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Израиле попытался пожать руку пустоте.

"Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!" — написал чеченский лидер.
Кадыров выразил надежду на то, что попытки американского лидера в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс "раскаяться перед президентом России за свои деяния".
"Байден, тренируйся. Дипломатия и Восток — вещи тонкие", — добавил он.
Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
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В миреДжо БайденРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияСирияЛивияКамала Харрис
 
 
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