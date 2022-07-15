https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802757649.html

"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена

"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена - РИА Новости, 15.07.2022

"Ищет Путина". Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Израиле... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:53

2022-07-15T15:53

2022-07-15T16:11

в мире

джо байден

рамзан кадыров

владимир путин

россия

сирия

ливия

камала харрис

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Израиле попытался пожать руку пустоте. "Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!" — написал чеченский лидер.Кадыров выразил надежду на то, что попытки американского лидера в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс "раскаяться перед президентом России за свои деяния". Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html

россия

сирия

ливия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

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