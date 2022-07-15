https://ria.ru/20220715/izotov-1802850753.html
Молдавия выдала России обвиняемого в хищениях более 43 миллионов рублей
Молдавия выдала России обвиняемого в хищениях более 43 миллионов рублей - РИА Новости, 15.07.2022
Молдавия выдала России обвиняемого в хищениях более 43 миллионов рублей
В Россию из Молдавии экстрадирован Дмитрий Изотов, обвиняемый в хищениях у возглавляемой им же транспортной компании свыше 43 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:39
2022-07-15T19:39
2022-07-15T19:39
происшествия
россия
в мире
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Россию из Молдавии экстрадирован Дмитрий Изотов, обвиняемый в хищениях у возглавляемой им же транспортной компании свыше 43 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, Изотов был генеральным директором и учредителем в коммерческой организации по оказанию транспортных услуг. По версии следствия, он изготовил фиктивные документы, по которым похитил у возглавляемой им компании более 43 миллионов рублей.В 2015 году на него завели уголовное дело о мошенничестве (ч.4 159 УК РФ), а в 2019 году объявили в международный розыск."Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче обвиняемого удовлетворено молдавской стороной. Сегодня он экстрадирован в Российскую Федерацию", - рассказала Волк.
https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, в мире, молдавия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Молдавия выдала России обвиняемого в хищениях более 43 миллионов рублей
Молдавия выдала России Дмитрия Изотова, обвиняемого в хищениях более 43 миллионов рублей