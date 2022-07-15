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В Иваново рабочий погиб из-за упавшей опоры ЛЭП
В Иваново рабочий погиб из-за упавшей опоры ЛЭП - РИА Новости, 15.07.2022
В Иваново рабочий погиб из-за упавшей опоры ЛЭП
Опора линии электропередач упала в Иваново на мужчину, выполнявшего работы по прокладке ливневой канализации, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:23
2022-07-15T14:23
2022-07-15T14:27
происшествия
жкх
иваново
россия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Опора линии электропередач упала в Иваново на мужчину, выполнявшего работы по прокладке ливневой канализации, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное следственной управление СК РФ."Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Установлено, что днем в четверг 37-летний рабочий выполнял дорожные работы по прокладке ливневой канализации по улице Володиной в Иваново. Во время работ на мужчину упала опора линии электропередач, после чего он скончался в больнице.По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, отмечает СУСК.
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происшествия, жкх, иваново, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:23 15.07.2022 (обновлено: 14:27 15.07.2022)
В Иваново рабочий погиб из-за упавшей опоры ЛЭП
В Иваново на рабочего упала опора линии электропередач, он погиб