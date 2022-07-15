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Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 15.07.2022
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Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16
Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 15.07.2022
Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16
Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T00:00
2022-07-15T10:59
в мире
греция
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.Инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против — 179.Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 миллиардов долларов. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам в Капитолии предстоит выработать консолидированную версию документа.
https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html
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в мире, греция
00:00 15.07.2022 (обновлено: 10:59 15.07.2022)
 
Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16

Палата представителей США усложнила передачу Турции истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.
Инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.
За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против — 179.
Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 миллиардов долларов. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам в Капитолии предстоит выработать консолидированную версию документа.
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