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Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16
Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 15.07.2022
Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16
Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T00:00
2022-07-15T00:00
2022-07-15T10:59
в мире
греция
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.Инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против — 179.Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 миллиардов долларов. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам в Капитолии предстоит выработать консолидированную версию документа.
https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html
греция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
00:00 15.07.2022 (обновлено: 10:59 15.07.2022)
Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16
Палата представителей США усложнила передачу Турции истребителей F-16
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.
Инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции
.
За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против — 179.
Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 миллиардов долларов. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам в Капитолии предстоит выработать консолидированную версию документа.