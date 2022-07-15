https://ria.ru/20220715/istrebiteli-1802581123.html

Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16

Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 15.07.2022

Конгрессмены усложнили передачу Турции истребителей F-16

Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T00:00

2022-07-15T00:00

2022-07-15T10:59

в мире

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.Инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против — 179.Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 миллиардов долларов. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам в Капитолии предстоит выработать консолидированную версию документа.

https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция