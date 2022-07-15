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Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной - РИА Новости, 15.07.2022
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Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной
Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной - РИА Новости, 15.07.2022
Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность признанных иноагентами изданий Bellingcat*, The Insider*, а также чешского Института правовой РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:09
2022-07-15T08:45
россия
bellingcat
латвия
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность признанных иноагентами изданий Bellingcat*, The Insider*, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd*. (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия)", - говорится в сообщении.Уточняется, что деятельность данных организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.В июле 2021 года российский Минюст включил The Insider* в реестр СМИ-иностранных агентов.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.Издание Bellingcat* было включено в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2021 года.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и издания "Проект"**(включено в список нежелательных организаций) и Insider* связаны в одну сеть. Она нужна для давления как на страны, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.*Признано в России СМИ-иноагентом**Издание включено в список нежелательных организаций
https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html
https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html
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россия, bellingcat, латвия, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), генеральная прокуратура рф
08:09 15.07.2022 (обновлено: 08:45 15.07.2022)
 
Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной

Генпрокуратура признала работу СМИ-иноагентов Bellingcat и The Insider нежелательной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность признанных иноагентами изданий Bellingcat*, The Insider*, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd*. (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что деятельность данных организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
В июле 2021 года российский Минюст включил The Insider* в реестр СМИ-иностранных агентов.
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The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
Издание Bellingcat* было включено в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2021 года.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и издания "Проект"**(включено в список нежелательных организаций) и Insider* связаны в одну сеть. Она нужна для давления как на страны, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
*Признано в России СМИ-иноагентом
**Издание включено в список нежелательных организаций
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РоссияBellingcatЛатвияВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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