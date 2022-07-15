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Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 15.07.2022
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Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 15.07.2022
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
2022-07-15T18:05
2022-07-15T18:05
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Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
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видео, инфляция, цены, лос-анджелес, америка, продукты
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
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18:05 15.07.2022
 

Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты

Читать ria.ru в
В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
 
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