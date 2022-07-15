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Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 15.07.2022
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
2022-07-15T18:05
2022-07-15T18:05
2022-07-15T18:05
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Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
2022-07-15T18:05
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PT1M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
2022-07-15T18:05
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PT1M10S
Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты
В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.