Очереди за едой: американцы получают соцпомощь из-за роста цен на продукты

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В США увеличился спрос на помощь благотворительных фондов, которые обеспечивают нуждающихся едой. Из-за стремительного роста цен американцы вынуждены экономить и пользоваться поддержкой социальных организаций. Потребительские цены в стране выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом.