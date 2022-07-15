https://ria.ru/20220715/grazhdanstvo-1802756979.html

Кива призвал упростить получение российского гражданства для украинцев

Кива призвал упростить получение российского гражданства для украинцев - РИА Новости, 15.07.2022

Кива призвал упростить получение российского гражданства для украинцев

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал правительство России создать механизм подачи документов на гражданство РФ для украинцев, вынужденно... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:52

2022-07-15T15:52

2022-07-15T15:52

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

илья кива

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал правительство России создать механизм подачи документов на гражданство РФ для украинцев, вынужденно находящихся в ЕС и других странах.Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Ранее МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением они должны предоставить паспорт своего государства, а для лица без гражданства - удостоверяющий личность документ с отметкой о регистрации, сообщает МВД Медиа. Лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства РФ, расположенные в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Украины. В ведомстве отметили, что число таких пунктов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины постоянно увеличивается.

https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802527478.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, илья кива