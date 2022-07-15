Кива призвал упростить получение российского гражданства для украинцев
Кива попросил упростить получение российского гражданства для украинцев, находящихся в ЕС
© Фото : @kivailyaЭкс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : @kivailya
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал правительство России создать механизм подачи документов на гражданство РФ для украинцев, вынужденно находящихся в ЕС и других странах.
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
"В связи с выходом указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев, прошу правительство РФ и миграционную службу рассмотреть возможность и подготовить механизм для подачи документов людям, вынужденно находящимся сегодня на территории Евросоюза и других стран", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением они должны предоставить паспорт своего государства, а для лица без гражданства - удостоверяющий личность документ с отметкой о регистрации, сообщает МВД Медиа. Лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства РФ, расположенные в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Украины. В ведомстве отметили, что число таких пунктов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины постоянно увеличивается.