https://ria.ru/20220715/gorshkov-1802533990.html

Дмитрий Горшков: перед выпуском в природу леопарды сдают "экзамены"

Дмитрий Горшков: перед выпуском в природу леопарды сдают "экзамены" - РИА Новости, 15.07.2022

Дмитрий Горшков: перед выпуском в природу леопарды сдают "экзамены"

Пятнадцатого июля 2016 года в дикую природу на Кавказе были впервые выпущены три переднеазиатских леопарда для восстановления популяции вида в месте его... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:00

2022-07-15T11:00

2022-07-15T11:00

интервью

дмитрий горшков

россия

всемирный фонд дикой природы

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Пятнадцатого июля 2016 года в дикую природу на Кавказе были впервые выпущены три переднеазиатских леопарда для восстановления популяции вида в месте его прежнего обитания. С тех пор эту дату ежегодно отмечают, как День переднеазиатского леопарда (еще его называют кавказский барс), с этого года – еще и официально. О результатах работы по восстановлению леопардов на Кавказе и Дальнем Востоке, о том, зачем перед выпуском в природу животные должны "сдать экзамен", и почему выпущенные леопарды нередко погибают, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину директор WWF России Дмитрий Горшков.– Ко дню переднеазиатского леопарда запланирован очередной выпуск особей в дикую природу Кавказа. Перед выпуском леопарды должны "сдать экзамен" на готовность к самостоятельной жизни в дикой природе. Что включает в себя такое тестирование?– На самом деле выпуск проходит на следующий день. Очень радостно, что пять лет спустя после того, как был придуман День леопарда, он наконец стал официальным праздником. Дату выбрали не случайно, первый День леопарда был годовщиной самого первого выпуска: 15 июля 2016 года в Кавказском заповеднике были выпущены три переднеазиатских леопарда – Ахун, Килли и Виктория. Все трое родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе, построенном при участии Всемирного фонда дикой природы, и прошли там то самое тестирование, о котором вы говорите.Главная задача этих тестов – убедиться, что особи готовы к жизни в дикой природе. В частности, в рамках тестирования специалисты центра проверяют, насколько успешно леопард охотится на живую добычу. Кроме того, леопарды должны доказать, что они умеют избегать человека и будут так поступать в дикой природе. Это необходимо в первую очередь для безопасности самих животных: во-первых, им может встретиться браконьер, который будет представлять непосредственную опасность, во-вторых, люди могут просто испугаться хищника и неправильно отреагировать. Тем не менее важно сказать, что сам леопард не опасен для человека, если человек не представляет опасности и правильно себя ведет при встрече с животным.– Как происходит транспортировка леопардов? Как животные переносят перелет?– Главная задача – перевезти животное из центра в дикую природу как можно быстрее и с наименьшем стрессом для животного. Из Сочи в Осетию их повезут на вертолетах в больших фанерных ящиках, в которых есть отверстия для воздуха. Но для животных перелет – это всегда стресс, и реагируют животные на него по-разному. Бывает, что просто спокойно ждут, пока все закончится, но некоторые начинают беспокоиться: рычать, делать выпады на стенки транспортной клетки.Особенно непросто приходится животным, которых привозили в центр из других стран, им приходилось проводить в дороге несколько суток. Прошлой зимой мы привозили пару леопардов из Швеции, из-за сложностей с логистикой, связанных с эпидемией, им пришлось лететь через Дубай в Москву, а потом добираться на автомобиле до Сочи, но они достойно перенесли это испытание, и в Центре уже подрастают их котята.– Довольно часто выпущенные в дикую природу переднеазиатские леопарды через какое-то время погибают. В чем причина?– Даже в стабильной популяции в дикой природе по естественным причинам может гибнуть до 50% молодых особей. Но так как популяция переднеазиатского леопарда на Кавказе к 50-м годам прошлого века была уничтожена, нам приходится начинать с нуля, и всех животных мы знаем наперечет. У них есть имена, благодаря спутниковым ошейниками первое время мы точно знаем, где они находятся. К ним приковано пристальное внимание, поэтому гибель каждого животного для нас очень тяжелый момент и повод проанализировать, что произошло, что к этому привело и можно ли избежать подобной ситуации в будущем.Надо сказать, что проект восстановления переднеазиатского леопарда уникален. Когда Всемирный фонд дикой природы инициировал проект и начал создавать программу реинтродукции, никому в мире еще не удавалось восстановить популяцию крупных кошек с нуля. Подобных проектов нет и до сих пор. Поэтому единственный опыт, на который мы можем опираться в данном случае – наш собственный. И, к сожалению, не все и не всегда проходит гладко. Где-то это возможно было связано с неправильным временем повторного выпуска – самку выпустили зимой и не в самой лучшей кондиции по всей видимости, она не смогла адаптироваться, хотя уже провела зиму в этом самом месте и успешно охотилась. Были и несчастные случаи: один из самцов пропал без вести после схода лавины и скорее всего погиб.– Кстати, Мцыри у Лермонтова, получается, дрался как раз с кавказским барсом?– Да, Лермонтов писал именно про леопарда, который тогда часто встречался в этом регионе.В Северной Осетии, где выпускают животных в этом году, Кавказский барс даже изображен на гербе республики, поэтому для жителей республики программа особенно важна.– Значит в XIX веке он еще оставался главным крупным хищником на Кавказе? Что же произошло с популяцией в ХХ веке?– Последняя встреча с леопардом была зафиксирована в 1950-х годах. До этого еще с конца XIX века конфликт между леопардом и человеком разгорался все серьезней, имело место массовое браконьерство, как на самого леопарда, так и на копытных, которыми он питается, применялись яды, и в итоге мы лишились популяции. И до сих пор многие с удивлением узнают о том, что на российском Кавказе живут леопарды. Или недоумевают, почему он оказался одним из символов сочинской Олимпиады.– Сколько особей переднеазиатского леопарда сейчас обитает на Кавказе?– Сейчас на российском Кавказе обитает около десяти леопардов. Шестеро – выпускники Центра, те самые животные, выпущенные в дикую природу. Еще три – это дикие особи, которые стали заходить на территорию российского Кавказа. В этом году диких леопардов замечали в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии. Последнее время такие встречи стали происходить чаще. Это может быть связано непосредственно с программой реинтродукции – особое внимание привлечено к сохранению дома леопарда и его кормовой базы, копытным, на которых он охотится. Плюс леопардов может привлекать биологическое сигнальное поле, которое появилось после выпуска леопардов. Соответственно условия становятся более привлекательными для леопардов из других стран. Кроме того, работает и система мониторинга, которая позволяет замечать леопардов, о существовании которых мы раньше могли и не узнать.Совсем скоро леопардов на российском Кавказе станет уже 13 – двух самок и одного самца, рожденных в центре, выпустят в дикую природу в Северной Осетии. Всемирный фонд дикой природы выделил миллион рублей на организацию выпуска и дополнительные средства мониторинга в этом районе. Мы закупили 10 фотоловушек, которые уже установлены в районе выпуска. Места для установки выбирались не просто так – для этого специалисты ИПЭЭ РАН изучили маршруты, по которым передвигались леопарды, которых выпускали здесь в предыдущие годы, определили места наиболее привлекательные для них, и именно там установили камеры, чтобы повысить шансы "поймать" на них леопарда.– WWF России строит центр реинтродукциидальневосточного леопарда на базе Лазовского заповедника. Какие задачи должен решить центр? Как проходит строительство?– Строительство ведется сейчас не на территории самого заповедника, а на территории ему подконтрольной. Дело это не быстрое, сейчас закончена первая очередь и решается вопрос о ее подключении к электроснабжению.– Зачем дальневосточному леопарду нужно "второе ядро популяции"?– Центр решает задачу создания резервной популяции в историческом ареале для того, чтобы была популяция с несколько иной генетикой. Некоторые генетические линии исчезли из дикой природы, но остались в зоопарках. Второе ядро популяции нужно не только для повышения генетического разнообразия, но и для того, чтобы у популяции был резерв на случай каких-то неблагоприятных обстоятельств. Существующая популяция вполне благополучна, но мы должны думать о расширении ареала, и создание второй резервной популяции позволит обмениваться особями, чтобы повысить генетическое разнообразие, а оно повышает его устойчивость к внешним воздействиям.

https://ria.ru/20220707/leopard-1800833123.html

https://ria.ru/20220611/barsy-1794544985.html

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, дмитрий горшков, россия, всемирный фонд дикой природы