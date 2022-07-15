https://ria.ru/20220715/golikova-1802667733.html

Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России

Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 15.07.2022

Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России

Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда в России, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:48

2022-07-15T12:48

2022-07-15T12:48

россия

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда в России, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили о прошедшем заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Благодаря своевременно принятым превентивным мерам по поддержке экономики и занятости, на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.Она уточнила, что с 4 по 11 июля численность зарегистрированных безработных сократилась на 5,6 тысячи человек и составила 681,4 тысячи человек. При этом продолжает расти количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости работников.

https://ria.ru/20220705/trud-1800467999.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна голикова