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Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 15.07.2022
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Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России
Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 15.07.2022
Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России
Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда в России, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:48
2022-07-15T12:48
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда в России, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили о прошедшем заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Благодаря своевременно принятым превентивным мерам по поддержке экономики и занятости, на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.Она уточнила, что с 4 по 11 июля численность зарегистрированных безработных сократилась на 5,6 тысячи человек и составила 681,4 тысячи человек. При этом продолжает расти количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости работников.
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россия, татьяна голикова
12:48 15.07.2022
 
Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России

Вице-премьер Голикова: число зарегистрированных безработных не превышает 0,9 процента

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер России Татьяна Голикова
Вице-премьер России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер России Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда в России, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
В аппарате вице-премьера сообщили о прошедшем заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"Благодаря своевременно принятым превентивным мерам по поддержке экономики и занятости, на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
Она уточнила, что с 4 по 11 июля численность зарегистрированных безработных сократилась на 5,6 тысячи человек и составила 681,4 тысячи человек. При этом продолжает расти количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости работников.
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РоссияТатьяна Голикова
 
 
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