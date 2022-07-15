https://ria.ru/20220715/gd-1802769102.html

Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат

Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат - РИА Новости, 15.07.2022

Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат

Денис Мантуров, утвержденный Госдумой на должность вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли, разносторонне подготовленный человек, который умеет... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:13

2022-07-15T16:13

2022-07-15T16:14

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, утвержденный Госдумой на должность вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли, разносторонне подготовленный человек, который умеет находить взаимопонимание со всеми фракциями, заявил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов."Мантуров - человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме... Мантуров многого достиг, и у него есть немалые перспективы как у высокопрофессионального человека", - сказал Гаврилов.При этом он заметил, что Мантуров понимает важность долгосрочного финансирования крупных проектов под небольшой процент и докапитализации крупных промышленных холдингов, а также необходимость формирования системы прогнозов и планирования развития новых наукоемких цифровых отраслей и подготовки промышленных кадров. "Сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для её достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра", - считает депутат.Он напомнил, что в Госдуме неоднократно заявлялось, что ключевой задачей правительства РФ является импортозамещение и, прежде всего, в области развития высоких технологий и создания целых отраслей как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей. "Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности", - полагает Гаврилов.

https://ria.ru/20220715/ekonomika-1802764375.html

https://ria.ru/20220715/manturov-1802701543.html

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экономика, технологии, россия, госдума рф