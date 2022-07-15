16:13 15.07.2022 (обновлено: 16:14 15.07.2022)
Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат
Депутат Гаврилов: Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, утвержденный Госдумой на должность вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли, разносторонне подготовленный человек, который умеет находить взаимопонимание со всеми фракциями, заявил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Мантуров - человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме... Мантуров многого достиг, и у него есть немалые перспективы как у высокопрофессионального человека", - сказал Гаврилов.
При этом он заметил, что Мантуров понимает важность долгосрочного финансирования крупных проектов под небольшой процент и докапитализации крупных промышленных холдингов, а также необходимость формирования системы прогнозов и планирования развития новых наукоемких цифровых отраслей и подготовки промышленных кадров. "Сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для её достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра", - считает депутат.
Он напомнил, что в Госдуме неоднократно заявлялось, что ключевой задачей правительства РФ является импортозамещение и, прежде всего, в области развития высоких технологий и создания целых отраслей как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей. "Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности", - полагает Гаврилов.