Рейтинг@Mail.ru
Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/gd-1802769102.html
Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат
Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат - РИА Новости, 15.07.2022
Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат
Денис Мантуров, утвержденный Госдумой на должность вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли, разносторонне подготовленный человек, который умеет... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:13
2022-07-15T16:14
экономика
технологии
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802364212_0:0:2185:1230_1920x0_80_0_0_dba079e03c3cf19502ade2b90f60d81e.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, утвержденный Госдумой на должность вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли, разносторонне подготовленный человек, который умеет находить взаимопонимание со всеми фракциями, заявил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов."Мантуров - человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме... Мантуров многого достиг, и у него есть немалые перспективы как у высокопрофессионального человека", - сказал Гаврилов.При этом он заметил, что Мантуров понимает важность долгосрочного финансирования крупных проектов под небольшой процент и докапитализации крупных промышленных холдингов, а также необходимость формирования системы прогнозов и планирования развития новых наукоемких цифровых отраслей и подготовки промышленных кадров. "Сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для её достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра", - считает депутат.Он напомнил, что в Госдуме неоднократно заявлялось, что ключевой задачей правительства РФ является импортозамещение и, прежде всего, в области развития высоких технологий и создания целых отраслей как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей. "Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности", - полагает Гаврилов.
https://ria.ru/20220715/ekonomika-1802764375.html
https://ria.ru/20220715/manturov-1802701543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802364212_56:0:2129:1555_1920x0_80_0_0_796181bcd5b9ccff3ff795ff5158be61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, госдума рф
16:13 15.07.2022 (обновлено: 16:14 15.07.2022)
 
Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в ГД, заявил депутат

Депутат Гаврилов: Мантуров находит взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, утвержденный Госдумой на должность вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли, разносторонне подготовленный человек, который умеет находить взаимопонимание со всеми фракциями, заявил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Мантуров - человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме... Мантуров многого достиг, и у него есть немалые перспективы как у высокопрофессионального человека", - сказал Гаврилов.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
16:06
Россия не собирается национализировать иностранный бизнес, заявил Мантуров
При этом он заметил, что Мантуров понимает важность долгосрочного финансирования крупных проектов под небольшой процент и докапитализации крупных промышленных холдингов, а также необходимость формирования системы прогнозов и планирования развития новых наукоемких цифровых отраслей и подготовки промышленных кадров. "Сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для её достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра", - считает депутат.
Он напомнил, что в Госдуме неоднократно заявлялось, что ключевой задачей правительства РФ является импортозамещение и, прежде всего, в области развития высоких технологий и создания целых отраслей как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей. "Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности", - полагает Гаврилов.
LIVE: Мантуров проводит пресс-конференцию после пленарной сессии Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
14:27
Пресс-конференция Дениса Мантурова после заседания Госдумы
 
ЭкономикаТехнологииРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала