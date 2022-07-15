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Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 15.07.2022
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Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон
Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 15.07.2022
Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон
Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:09
2022-07-15T21:09
россия
молдавия
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.Он пояснил, что за год цены на тарифы за газ выросли в 5,5 раз - до 1500 долларов за 1000 кубометров.Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии сейчас очень сложная, цены выросли на все категории товаров - такого не было с 90-х годов, а инфляция составляет 32%, это выше, чем на Украине. При этом, по мнению Додона, ситуация будет ухудшаться, поскольку сбывать товар негде, а попасть на российский рынок сложно."На фоне всего этого, что делают молдавские власти - заявляют о том, что они готовы ещё к каким-то санкциям присоединяться", - добавил Додон.Он также подчеркнул, что за последние 7-8 месяцев направил несколько сотен предложений действующим властям, как выходить из кризиса, но они не приняли их к сведению.Ранее МИД РФ предостерег Кишинев от присоединения к санкциям Запада против России.
https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802867762.html
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россия, молдавия, украина
21:09 15.07.2022
 
Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон

Додон: Россия никогда не выдвигала политических условий за поставки газа Молдавии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
"Заявления нынешнего руководства страны в лице Майи Санду о том, что они не будут пытаться договариваться с Россией, чтобы не уступить часть страны, больше звучат как обвинения в адрес России... Никогда Россия таких политических условий не ставила... Можно же просто сесть, договориться с Россией", - сказал он в интервью "России 24".
Он пояснил, что за год цены на тарифы за газ выросли в 5,5 раз - до 1500 долларов за 1000 кубометров.
Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии сейчас очень сложная, цены выросли на все категории товаров - такого не было с 90-х годов, а инфляция составляет 32%, это выше, чем на Украине. При этом, по мнению Додона, ситуация будет ухудшаться, поскольку сбывать товар негде, а попасть на российский рынок сложно.
"На фоне всего этого, что делают молдавские власти - заявляют о том, что они готовы ещё к каким-то санкциям присоединяться", - добавил Додон.
Он также подчеркнул, что за последние 7-8 месяцев направил несколько сотен предложений действующим властям, как выходить из кризиса, но они не приняли их к сведению.
Ранее МИД РФ предостерег Кишинев от присоединения к санкциям Запада против России.
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