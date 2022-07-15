Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон
Додон: Россия никогда не выдвигала политических условий за поставки газа Молдавии
Газокомпрессорная станция . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
"Заявления нынешнего руководства страны в лице Майи Санду о том, что они не будут пытаться договариваться с Россией, чтобы не уступить часть страны, больше звучат как обвинения в адрес России... Никогда Россия таких политических условий не ставила... Можно же просто сесть, договориться с Россией", - сказал он в интервью "России 24".
Он пояснил, что за год цены на тарифы за газ выросли в 5,5 раз - до 1500 долларов за 1000 кубометров.
Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии сейчас очень сложная, цены выросли на все категории товаров - такого не было с 90-х годов, а инфляция составляет 32%, это выше, чем на Украине. При этом, по мнению Додона, ситуация будет ухудшаться, поскольку сбывать товар негде, а попасть на российский рынок сложно.
"На фоне всего этого, что делают молдавские власти - заявляют о том, что они готовы ещё к каким-то санкциям присоединяться", - добавил Додон.
Он также подчеркнул, что за последние 7-8 месяцев направил несколько сотен предложений действующим властям, как выходить из кризиса, но они не приняли их к сведению.