https://ria.ru/20220715/gaz-1802868216.html

Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон

Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 15.07.2022

Россия никогда не выдвигала условий за поставки газа Молдавии, заявил Додон

Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:09

2022-07-15T21:09

2022-07-15T21:09

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молдавия

украина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.Он пояснил, что за год цены на тарифы за газ выросли в 5,5 раз - до 1500 долларов за 1000 кубометров.Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии сейчас очень сложная, цены выросли на все категории товаров - такого не было с 90-х годов, а инфляция составляет 32%, это выше, чем на Украине. При этом, по мнению Додона, ситуация будет ухудшаться, поскольку сбывать товар негде, а попасть на российский рынок сложно."На фоне всего этого, что делают молдавские власти - заявляют о том, что они готовы ещё к каким-то санкциям присоединяться", - добавил Додон.Он также подчеркнул, что за последние 7-8 месяцев направил несколько сотен предложений действующим властям, как выходить из кризиса, но они не приняли их к сведению.Ранее МИД РФ предостерег Кишинев от присоединения к санкциям Запада против России.

https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802867762.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, молдавия, украина