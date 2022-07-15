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Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.07.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.07.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в последний торговый день недели снизились на 7,3%, до отметки примерно 1680 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:51
2022-07-15T19:51
экономика
европа
газпром
россия
канада
siemens
северный поток
германия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в последний торговый день недели снизились на 7,3%, до отметки примерно 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу голландской TTF - одной из крупнейших в мире торговых площадок - открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки чуть выше 1790 долларов (–1% к расчётной цене четверга - 1809,8 доллара). После небольших колебаний котировки до полудня достигли 1807,2 доллара (–0,1%), после чего ускорили темпы снижения и к вечеру опустились до минимальной отметки в 1637,8 (–9,5%). Последние фьючерсные контракты торговались на уровне 1677,6 доллара (–7,3%).Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессий подряд, расчётная цена ближайших - сначала июльских, а затем августовских - фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились."Газпром" — основной поставщик газа в Европу — с 16 июня снизил поставки по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", которая является важным объектом для магистрали. Тогда компания заявила, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для "Портовой". Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от санкций до конца 2024 года. Сообщение СМИ об этом в среду подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Российская компания заявила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Даже если турбина вернётся в Россию, вопрос о том, насколько "Газпром" сможет увеличить поставки по "Северному потоку", остаётся открытым. Сейчас магистраль находится на плановом техобслуживании, которое продлится до 21 июля.Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведёт к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объёма мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (–14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернётся к полной работе не ранее конца 2022 года.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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экономика, европа, газпром, россия, канада, siemens, северный поток, германия, в мире, природный газ, цены
19:51 15.07.2022
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились до 1680 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в последний торговый день недели снизились на 7,3%, до отметки примерно 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу голландской TTF - одной из крупнейших в мире торговых площадок - открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки чуть выше 1790 долларов (–1% к расчётной цене четверга - 1809,8 доллара). После небольших колебаний котировки до полудня достигли 1807,2 доллара (–0,1%), после чего ускорили темпы снижения и к вечеру опустились до минимальной отметки в 1637,8 (–9,5%). Последние фьючерсные контракты торговались на уровне 1677,6 доллара (–7,3%).
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 17:22
Белый дом признал, что ЕС не сможет быстро избавиться от российского газа
Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессий подряд, расчётная цена ближайших - сначала июльских, а затем августовских - фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились.
"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — с 16 июня снизил поставки по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", которая является важным объектом для магистрали. Тогда компания заявила, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для "Портовой". Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от санкций до конца 2024 года. Сообщение СМИ об этом в среду подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Российская компания заявила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Даже если турбина вернётся в Россию, вопрос о том, насколько "Газпром" сможет увеличить поставки по "Северному потоку", остаётся открытым. Сейчас магистраль находится на плановом техобслуживании, которое продлится до 21 июля.
Газоперерабатывающий завод Statoil в Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 11:29
В Норвегии предрекли взлет цен на электроэнергию без "Северного потока"
Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведёт к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объёма мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (–14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернётся к полной работе не ранее конца 2022 года.
Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Сварка шва соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 12:08
"Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Китай
 
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