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Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью

Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью - РИА Новости, 15.07.2022

Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью

Театр балета переориентировался на гастроли по России и ближнему зарубежью, это дало возможность труппе побывать в тех городах, где публика была лишена... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:35

2022-07-15T11:35

2022-07-15T11:36

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Театр балета переориентировался на гастроли по России и ближнему зарубежью, это дало возможность труппе побывать в тех городах, где публика была лишена возможности увидеть его постановки вживую, рассказал в интервью РИА Новости худрук театра Борис Эйфман."В последние месяцы театр в своей гастрольной деятельности действительно переориентировался на Россию и ближнее зарубежье. В этом немало плюсов, ведь публика многих городов длительное время была лишена возможности видеть нас вживую. А теперь мы смогли приехать даже туда, где никогда не выступали", - сказал он.Только за первую половину 2022 года труппа посетила Нижний Новгород, Пермь, Казань, Алматы, Ташкент, Минск и другие города, рассказал Эйфман.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 12.00.

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нижний новгород

пермь

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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