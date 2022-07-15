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Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью - РИА Новости, 15.07.2022
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Культура
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Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью
Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью - РИА Новости, 15.07.2022
Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью
Театр балета переориентировался на гастроли по России и ближнему зарубежью, это дало возможность труппе побывать в тех городах, где публика была лишена... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:35
2022-07-15T11:36
культура
культура
новости культуры
россия
нижний новгород
пермь
казань
алма-ата
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Театр балета переориентировался на гастроли по России и ближнему зарубежью, это дало возможность труппе побывать в тех городах, где публика была лишена возможности увидеть его постановки вживую, рассказал в интервью РИА Новости худрук театра Борис Эйфман."В последние месяцы театр в своей гастрольной деятельности действительно переориентировался на Россию и ближнее зарубежье. В этом немало плюсов, ведь публика многих городов длительное время была лишена возможности видеть нас вживую. А теперь мы смогли приехать даже туда, где никогда не выступали", - сказал он.Только за первую половину 2022 года труппа посетила Нижний Новгород, Пермь, Казань, Алматы, Ташкент, Минск и другие города, рассказал Эйфман.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 12.00.
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культура, новости культуры, россия, нижний новгород, пермь, казань, алма-ата, ташкент, минск, балет, борис эйфман
11:35 15.07.2022 (обновлено: 11:36 15.07.2022)
 
Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью

Театр балета переориентировался на гастроли по России и ближнему зарубежью, сказал Эйфман

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОлег Габышев в роли Чайковского в сцене из балета Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в Москве
Олег Габышев в роли Чайковского в сцене из балета Бориса Эйфмана Чайковский. PRO et CONTRA Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Театр балета переориентировался на гастроли по России и ближнему зарубежью, это дало возможность труппе побывать в тех городах, где публика была лишена возможности увидеть его постановки вживую, рассказал в интервью РИА Новости худрук театра Борис Эйфман.
"В последние месяцы театр в своей гастрольной деятельности действительно переориентировался на Россию и ближнее зарубежье. В этом немало плюсов, ведь публика многих городов длительное время была лишена возможности видеть нас вживую. А теперь мы смогли приехать даже туда, где никогда не выступали", - сказал он.
Только за первую половину 2022 года труппа посетила Нижний Новгород, Пермь, Казань, Алматы, Ташкент, Минск и другие города, рассказал Эйфман.
Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 12.00.
 
КультураКультураНовости культурыРоссияНижний НовгородПермьКазаньАлма-АтаТашкентМинскБалетБорис Эйфман
 
 
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