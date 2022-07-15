Рейтинг@Mail.ru
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220715/festival-1802680207.html
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 15.07.2022
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске
Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:00
2022-07-15T13:12
культура
культура
новости культуры
диана гурцкая
денис мацуев
россия
витебск
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802640089_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_63fd3c60665af1617e89d9ed8dd21590.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис Мацуев и Диана Гурцкая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.17 июля Витебской областной филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева, а 16 июля в концертном зале "Витебск" пройдет концерт призеров Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни "Витебск". Участие в концерте примут Наталья Подольская, Ирина Дорофеева, Диана Гурцкая, Гюнешь, Иван Здонюк, Евгений Курчич, Евгений Гор, Дмитрий Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гладилина в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии.Кроме того, в первый день фестиваля 15 июля состоятся open-air "Гуляй, народ!" и традиционный гала-концерт "Союзное государство приглашает...". Среди заявленных артистов Диана Гурцкая, арт-группа "Хор Турецкого", Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Цитовича, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, за годы своего существования фестиваль "Славянский базар" стал "символом единения народов" и "важной международной площадкой для творческих и официальных встреч".Впервые День Союзного государства был проведен в 2003 году на XII фестивале.
https://ria.ru/20220710/afisha-1801225555.html
россия
витебск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802640089_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a88d99c04fd6be447596abe64e46c0d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, диана гурцкая, денис мацуев, россия, витебск, куда сходить
13:00 15.07.2022 (обновлено: 13:12 15.07.2022)
 
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске

Дни Союзного государства состоятся 15-17 июля в ходе "Славянского базара" в Витебске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль "Славянский базар" в Витебске
Фестиваль Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис Мацуев и Диана Гурцкая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певцы Аглая Шиловская и Дмитрий Дюжев выступают на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"

Певцы Аглая Шиловская и Дмитрий Дюжев выступают на XXXI Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске 2022
1 из 6

Певцы Аглая Шиловская и Дмитрий Дюжев выступают на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Таисия Повалий выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"

Певица Таисия Повалий выступает на XXXI Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске 2022
2 из 6

Певица Таисия Повалий выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе "Этот волшебный цирк" на фестивале "Славянский базар" в Витебске

Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе Этот волшебный цирк на фестивале Славянский базар в Витебске
3 из 6

Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе "Этот волшебный цирк" на фестивале "Славянский базар" в Витебске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артисты Белорусского государственного цирка в программе "Этот волшебный цирк"

Артисты Белорусского государственного цирка выступают в программе Этот волшебный цирк на фестивале Славянский базар в Витебске
4 из 6

Артисты Белорусского государственного цирка в программе "Этот волшебный цирк"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артистка Белорусского государственного цирка

Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе Этот волшебный цирк на фестивале Славянский базар в Витебске
5 из 6

Артистка Белорусского государственного цирка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Выступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске

Выступление артистов на фестивале Славянский базар в Витебске
6 из 6

Выступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 6

Певцы Аглая Шиловская и Дмитрий Дюжев выступают на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 6

Певица Таисия Повалий выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 6

Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе "Этот волшебный цирк" на фестивале "Славянский базар" в Витебске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6

Артисты Белорусского государственного цирка в программе "Этот волшебный цирк"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 6

Артистка Белорусского государственного цирка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 6

Выступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"С 15 по 17 июля 2022 года включительно гостям международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске будет представлена обновленная концепция Дней Союзного государства", – говорится в сообщении.
17 июля Витебской областной филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева, а 16 июля в концертном зале "Витебск" пройдет концерт призеров Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни "Витебск". Участие в концерте примут Наталья Подольская, Ирина Дорофеева, Диана Гурцкая, Гюнешь, Иван Здонюк, Евгений Курчич, Евгений Гор, Дмитрий Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гладилина в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Зара

Певица Зара выступает на XXXI Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске 2022
1 из 5

Певица Зара

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артист Белорусского государственного цирка выступает с мартышкой в программе "Этот волшебный цирк"

Артист Белорусского государственного цирка выступает с мартышкой в программе Этот волшебный цирк на фестивале Славянский базар в Витебске
2 из 5

Артист Белорусского государственного цирка выступает с мартышкой в программе "Этот волшебный цирк"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артисты Белорусского государственного цирка

Артисты Белорусского государственного цирка выступают с программой Этот волшебный цирк на фестивале Славянский базар в Витебске
3 из 5

Артисты Белорусского государственного цирка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Виктория Алешко

Певица Виктория Алешко выступает на XXXI Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске 2022
4 из 5

Певица Виктория Алешко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артисты Белорусского государственного цирка выступают на фестивале "Славянский базар"

Артисты Белорусского государственного цирка выступают в программе Этот волшебный цирк на фестивале Славянский базар в Витебске
5 из 5

Артисты Белорусского государственного цирка выступают на фестивале "Славянский базар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Певица Зара

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 5

Артист Белорусского государственного цирка выступает с мартышкой в программе "Этот волшебный цирк"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Артисты Белорусского государственного цирка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Певица Виктория Алешко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 5

Артисты Белорусского государственного цирка выступают на фестивале "Славянский базар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кроме того, в первый день фестиваля 15 июля состоятся open-air "Гуляй, народ!" и традиционный гала-концерт "Союзное государство приглашает...". Среди заявленных артистов Диана Гурцкая, арт-группа "Хор Турецкого", Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Цитовича, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, за годы своего существования фестиваль "Славянский базар" стал "символом единения народов" и "важной международной площадкой для творческих и официальных встреч".
Впервые День Союзного государства был проведен в 2003 году на XII фестивале.
Зрители на концерте в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 08:00Культура
Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом
 
КультураКультураНовости культурыДиана ГурцкаяДенис МацуевРоссияВитебсккуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала