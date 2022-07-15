https://ria.ru/20220715/festival-1802680207.html

Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске

Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 15.07.2022

Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске

Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:00

2022-07-15T13:00

2022-07-15T13:12

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис Мацуев и Диана Гурцкая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.17 июля Витебской областной филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева, а 16 июля в концертном зале "Витебск" пройдет концерт призеров Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни "Витебск". Участие в концерте примут Наталья Подольская, Ирина Дорофеева, Диана Гурцкая, Гюнешь, Иван Здонюк, Евгений Курчич, Евгений Гор, Дмитрий Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гладилина в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии.Кроме того, в первый день фестиваля 15 июля состоятся open-air "Гуляй, народ!" и традиционный гала-концерт "Союзное государство приглашает...". Среди заявленных артистов Диана Гурцкая, арт-группа "Хор Турецкого", Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Цитовича, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, за годы своего существования фестиваль "Славянский базар" стал "символом единения народов" и "важной международной площадкой для творческих и официальных встреч".Впервые День Союзного государства был проведен в 2003 году на XII фестивале.

https://ria.ru/20220710/afisha-1801225555.html

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Екатерина Янсон

культура, новости культуры, диана гурцкая, денис мацуев, россия, витебск, куда сходить