https://ria.ru/20220715/festival-1802680207.html
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске - РИА Новости, 15.07.2022
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске
Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:00
2022-07-15T13:00
2022-07-15T13:12
культура
культура
новости культуры
диана гурцкая
денис мацуев
россия
витебск
куда сходить
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис Мацуев и Диана Гурцкая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.17 июля Витебской областной филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева, а 16 июля в концертном зале "Витебск" пройдет концерт призеров Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни "Витебск". Участие в концерте примут Наталья Подольская, Ирина Дорофеева, Диана Гурцкая, Гюнешь, Иван Здонюк, Евгений Курчич, Евгений Гор, Дмитрий Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гладилина в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии.Кроме того, в первый день фестиваля 15 июля состоятся open-air "Гуляй, народ!" и традиционный гала-концерт "Союзное государство приглашает...". Среди заявленных артистов Диана Гурцкая, арт-группа "Хор Турецкого", Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Цитовича, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, за годы своего существования фестиваль "Славянский базар" стал "символом единения народов" и "важной международной площадкой для творческих и официальных встреч".Впервые День Союзного государства был проведен в 2003 году на XII фестивале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости культуры, диана гурцкая, денис мацуев, россия, витебск, куда сходить
13:00 15.07.2022 (обновлено: 13:12 15.07.2022)
Денис Мацуев и Диана Гурцкая выступят на "Славянском базаре" в Витебске
Дни Союзного государства состоятся 15-17 июля в ходе "Славянского базара" в Витебске
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дни Союзного государства состоятся с 15 по 17 июля в ходе международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Участие в мероприятиях примут Денис Мацуев и Диана Гурцкая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
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Певцы Аглая Шиловская и Дмитрий Дюжев выступают на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
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Певица Таисия Повалий выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
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Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе "Этот волшебный цирк" на фестивале "Славянский базар" в Витебске
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Артисты Белорусского государственного цирка в программе "Этот волшебный цирк"
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Артистка Белорусского государственного цирка
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Выступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске
1 из 6
Певцы Аглая Шиловская и Дмитрий Дюжев выступают на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
2 из 6
Певица Таисия Повалий выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
3 из 6
Артистка Белорусского государственного цирка выступает в программе "Этот волшебный цирк" на фестивале "Славянский базар" в Витебске
4 из 6
Артисты Белорусского государственного цирка в программе "Этот волшебный цирк"
5 из 6
Артистка Белорусского государственного цирка
6 из 6
Выступление артистов на фестивале "Славянский базар" в Витебске
"С 15 по 17 июля 2022 года включительно гостям международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске будет представлена обновленная концепция Дней Союзного государства", – говорится в сообщении.
17 июля Витебской областной филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева, а 16 июля в концертном зале "Витебск" пройдет концерт призеров Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни "Витебск". Участие в концерте примут Наталья Подольская, Ирина Дорофеева, Диана Гурцкая, Гюнешь, Иван Здонюк, Евгений Курчич, Евгений Гор, Дмитрий Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гладилина в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии.
2 из 5
Артист Белорусского государственного цирка выступает с мартышкой в программе "Этот волшебный цирк"
3 из 5
Артисты Белорусского государственного цирка
5 из 5
Артисты Белорусского государственного цирка выступают на фестивале "Славянский базар"
2 из 5
Артист Белорусского государственного цирка выступает с мартышкой в программе "Этот волшебный цирк"
3 из 5
Артисты Белорусского государственного цирка
5 из 5
Артисты Белорусского государственного цирка выступают на фестивале "Славянский базар"
Кроме того, в первый день фестиваля 15 июля состоятся open-air "Гуляй, народ!" и традиционный гала-концерт "Союзное государство приглашает...". Среди заявленных артистов Диана Гурцкая, арт-группа "Хор Турецкого", Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Цитовича, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, за годы своего существования фестиваль "Славянский базар" стал "символом единения народов" и "важной международной площадкой для творческих и официальных встреч".
Впервые День Союзного государства был проведен в 2003 году на XII фестивале.