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Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета" - РИА Новости, 15.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220715/festival-1802542474.html
Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета"
Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета" - РИА Новости, 15.07.2022
Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета"
С 15 по 17 июля в Гороховце, во Владимирской области, соберется около полутора тысяч гостей со всей страны, чтобы послушать авторские песни под гитару и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:00
2022-07-15T11:00
культура
культура
новости культуры
владимирская область
юнеско
гороховец
музыка
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С 15 по 17 июля в Гороховце, во Владимирской области, соберется около полутора тысяч гостей со всей страны, чтобы послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями под открытым небом.Участники фестиваля смогут увидеть выступления Алексея Вдовина, дуэта Павла Пиковского и Василия Уриевского Необарды, групп MEZOZOY и Ромарио.Также в программе традиционное пение у костра, большой ночной кинопоказ и конкурсный концерт для начинающих исполнителей.Желающие смогут отправиться на экскурсию по городу Гороховцу: основанный в ХII веке, он расположен на берегу Клязьмы.Организатор фестиваля – молодежный отряд "Родник". Одна из задач фестиваля — привлечь туристов в еще не очень популярный старинный город, который был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО."Макушка лета" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, департамента культуры Администрации Владимирской области и Гороховецкого района.
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культура, новости культуры, владимирская область, юнеско, гороховец, музыка, фонд президентских грантов
11:00 15.07.2022
 
Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета"

С 15 по 17 июля во Владимирской области пройдет фестиваль авторской песни "Макушка лета"

© Фото : фестиваль "Макушка лета"Фестиваль "Макушка лета"
Фестиваль Макушка лета - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С 15 по 17 июля в Гороховце, во Владимирской области, соберется около полутора тысяч гостей со всей страны, чтобы послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями под открытым небом.
Участники фестиваля смогут увидеть выступления Алексея Вдовина, дуэта Павла Пиковского и Василия Уриевского Необарды, групп MEZOZOY и Ромарио.
© Фото : фестиваль "Макушка лета"

Фестиваль "Макушка лета" в Гороховце

Фестиваль Макушка лета
1 из 5

Фестиваль "Макушка лета" в Гороховце

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"

Фестиваль "Макушка лета" во Владимирской области

Фестиваль Макушка лета
2 из 5

Фестиваль "Макушка лета" во Владимирской области

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"

Участники фестиваля "Макушка лета"

Фестиваль Макушка лета
3 из 5

Участники фестиваля "Макушка лета"

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"

Участники фестиваля могут послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями

Фестиваль Макушка лета
4 из 5

Участники фестиваля могут послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"

"Макушка лета".

Фестиваль Макушка лета
5 из 5

"Макушка лета".

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
1 из 5

Фестиваль "Макушка лета" в Гороховце

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
2 из 5

Фестиваль "Макушка лета" во Владимирской области

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
3 из 5

Участники фестиваля "Макушка лета"

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
4 из 5

Участники фестиваля могут послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
5 из 5

"Макушка лета".

© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Также в программе традиционное пение у костра, большой ночной кинопоказ и конкурсный концерт для начинающих исполнителей.
Желающие смогут отправиться на экскурсию по городу Гороховцу: основанный в ХII веке, он расположен на берегу Клязьмы.
Организатор фестиваля – молодежный отряд "Родник". Одна из задач фестиваля — привлечь туристов в еще не очень популярный старинный город, который был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Макушка лета" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, департамента культуры Администрации Владимирской области и Гороховецкого района.
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