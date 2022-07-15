https://ria.ru/20220715/festival-1802542474.html

Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета"

Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета" - РИА Новости, 15.07.2022

Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета"

С 15 по 17 июля в Гороховце, во Владимирской области, соберется около полутора тысяч гостей со всей страны, чтобы послушать авторские песни под гитару и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:00

2022-07-15T11:00

2022-07-15T11:00

культура

культура

новости культуры

владимирская область

юнеско

гороховец

музыка

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С 15 по 17 июля в Гороховце, во Владимирской области, соберется около полутора тысяч гостей со всей страны, чтобы послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями под открытым небом.Участники фестиваля смогут увидеть выступления Алексея Вдовина, дуэта Павла Пиковского и Василия Уриевского Необарды, групп MEZOZOY и Ромарио.Также в программе традиционное пение у костра, большой ночной кинопоказ и конкурсный концерт для начинающих исполнителей.Желающие смогут отправиться на экскурсию по городу Гороховцу: основанный в ХII веке, он расположен на берегу Клязьмы.Организатор фестиваля – молодежный отряд "Родник". Одна из задач фестиваля — привлечь туристов в еще не очень популярный старинный город, который был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО."Макушка лета" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, департамента культуры Администрации Владимирской области и Гороховецкого района.

https://ria.ru/20220710/afisha-1801225555.html

владимирская область

гороховец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, владимирская область, юнеско, гороховец, музыка, фонд президентских грантов