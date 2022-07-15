Во Владимирской области открывается семейный фестиваль "Макушка лета"
С 15 по 17 июля во Владимирской области пройдет фестиваль авторской песни "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"Фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С 15 по 17 июля в Гороховце, во Владимирской области, соберется около полутора тысяч гостей со всей страны, чтобы послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями под открытым небом.
Участники фестиваля смогут увидеть выступления Алексея Вдовина, дуэта Павла Пиковского и Василия Уриевского Необарды, групп MEZOZOY и Ромарио.
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Фестиваль "Макушка лета" в Гороховце
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Фестиваль "Макушка лета" в Гороховце
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Фестиваль "Макушка лета" во Владимирской области
2 из 5
Фестиваль "Макушка лета" во Владимирской области
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Участники фестиваля "Макушка лета"
3 из 5
Участники фестиваля "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Участники фестиваля могут послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями
4 из 5
Участники фестиваля могут послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
"Макушка лета".
5 из 5
"Макушка лета".
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
1 из 5
Фестиваль "Макушка лета" в Гороховце
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
2 из 5
Фестиваль "Макушка лета" во Владимирской области
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
3 из 5
Участники фестиваля "Макушка лета"
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
4 из 5
Участники фестиваля могут послушать авторские песни под гитару и выступить со своими собственными произведениями
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
5 из 5
"Макушка лета".
© Фото : фестиваль "Макушка лета"
Также в программе традиционное пение у костра, большой ночной кинопоказ и конкурсный концерт для начинающих исполнителей.
Желающие смогут отправиться на экскурсию по городу Гороховцу: основанный в ХII веке, он расположен на берегу Клязьмы.
Организатор фестиваля – молодежный отряд "Родник". Одна из задач фестиваля — привлечь туристов в еще не очень популярный старинный город, который был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Макушка лета" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, департамента культуры Администрации Владимирской области и Гороховецкого района.