https://ria.ru/20220715/ferma-1802590793.html

В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов

В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов - РИА Новости, 15.07.2022

В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов

Компания ООО "Приамурье" при поддержке правительства Амурской области запустила в Тамбовском районе новое отделение молочной фермы на 490 животных, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T06:53

2022-07-15T06:53

2022-07-15T06:53

амурская область

экономика

ивановский район

благовещенский район

тамбовский район

россия

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Компания ООО "Приамурье" при поддержке правительства Амурской области запустила в Тамбовском районе новое отделение молочной фермы на 490 животных, сообщил глава региона Василий Орлов.Он отметил, что стоимость проекта превысила 300 миллионов рублей. При его реализации в прошлом году предприятие получило из областного бюджета 26,6 миллиона рублей на оборудование. С учетом ввода нового коровника общее количество мест для скота на ферме увеличится до 1280.Кроме того, в Ивановском районе Приамурья продолжается строительство одной из крупнейших молочных ферм области. Инвестиционный проект реализует АО "Луч" при поддержке правительства области. В 2022 году планируется запустить первую очередь мегафермы, в которую входят коровник на 1 тысячу голов, доильно-молочный блок с административно-бытовыми комплексами, родильное отделение с сухостоем, телятник на 336 голов.В 2020 году реализован инвестпроект "Птицеферма "Новотроицкая" по содержанию родительского стада" с 8 птичниками. При выходе на проектную мощность в 2022 году ферма будет производить дополнительно 3 тысячи тонн мяса птицы в год.Также продолжаются работы по модернизации мощностей свиноводческого комплекса ООО "Агро-С.Е.В" на 25 тысяч свиней. В Тамбовском районе строят молочную ферму на 600 голов. В Благовещенском районе модернизировали коровник на 400 голов. Еще один инвестиционный проект планирует начать в 2022 году сельхозпредприятие "Димское". По расчетам министерства сельского хозяйства, от реализации проектов прирост производства молока к 2025 году увеличится на 44 тысячи тонн, или 31%, производство мяса — на 5 тысяч тонн, или 10%.Всего в регионе работают 11 сельхозпредприятий молочного направления, в 2021 году они произвели на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html

https://ria.ru/20220711/masterskie-1801626896.html

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благовещенский район

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экономика, ивановский район, благовещенский район, тамбовский район, россия, василий орлов (губернатор), общество