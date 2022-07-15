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В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов - РИА Новости, 15.07.2022
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Амурская область
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В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов
В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов - РИА Новости, 15.07.2022
В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов
Компания ООО "Приамурье" при поддержке правительства Амурской области запустила в Тамбовском районе новое отделение молочной фермы на 490 животных, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:53
2022-07-15T06:53
амурская область
экономика
ивановский район
благовещенский район
тамбовский район
россия
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Компания ООО "Приамурье" при поддержке правительства Амурской области запустила в Тамбовском районе новое отделение молочной фермы на 490 животных, сообщил глава региона Василий Орлов.Он отметил, что стоимость проекта превысила 300 миллионов рублей. При его реализации в прошлом году предприятие получило из областного бюджета 26,6 миллиона рублей на оборудование. С учетом ввода нового коровника общее количество мест для скота на ферме увеличится до 1280.Кроме того, в Ивановском районе Приамурья продолжается строительство одной из крупнейших молочных ферм области. Инвестиционный проект реализует АО "Луч" при поддержке правительства области. В 2022 году планируется запустить первую очередь мегафермы, в которую входят коровник на 1 тысячу голов, доильно-молочный блок с административно-бытовыми комплексами, родильное отделение с сухостоем, телятник на 336 голов.В 2020 году реализован инвестпроект "Птицеферма "Новотроицкая" по содержанию родительского стада" с 8 птичниками. При выходе на проектную мощность в 2022 году ферма будет производить дополнительно 3 тысячи тонн мяса птицы в год.Также продолжаются работы по модернизации мощностей свиноводческого комплекса ООО "Агро-С.Е.В" на 25 тысяч свиней. В Тамбовском районе строят молочную ферму на 600 голов. В Благовещенском районе модернизировали коровник на 400 голов. Еще один инвестиционный проект планирует начать в 2022 году сельхозпредприятие "Димское". По расчетам министерства сельского хозяйства, от реализации проектов прирост производства молока к 2025 году увеличится на 44 тысячи тонн, или 31%, производство мяса — на 5 тысяч тонн, или 10%.Всего в регионе работают 11 сельхозпредприятий молочного направления, в 2021 году они произвели на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее.
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экономика, ивановский район, благовещенский район, тамбовский район, россия, василий орлов (губернатор), общество
06:53 15.07.2022
 
В Приамурье запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов

Глава Приамурья Орлов: в регионе запустили новое отделение молочной фермы на 490 голов

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Компания ООО "Приамурье" при поддержке правительства Амурской области запустила в Тамбовском районе новое отделение молочной фермы на 490 животных, сообщил глава региона Василий Орлов.

"Очередной крупный инвестиционный проект реализовали в Амурской области: в селе Тамбовского района запустили новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных. При выходе на полную мощность к 2025 году поголовье составит 2300. Объем производства молока должен достичь 8900 тонн в год. Кроме этого, с вводом нового отделения дополнительно появилось девять рабочих мест", — приводятся слова Орлова в сообщении областных властей.

Он отметил, что стоимость проекта превысила 300 миллионов рублей. При его реализации в прошлом году предприятие получило из областного бюджета 26,6 миллиона рублей на оборудование. С учетом ввода нового коровника общее количество мест для скота на ферме увеличится до 1280.
Кроме того, в Ивановском районе Приамурья продолжается строительство одной из крупнейших молочных ферм области. Инвестиционный проект реализует АО "Луч" при поддержке правительства области. В 2022 году планируется запустить первую очередь мегафермы, в которую входят коровник на 1 тысячу голов, доильно-молочный блок с административно-бытовыми комплексами, родильное отделение с сухостоем, телятник на 336 голов.
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Также продолжаются работы по модернизации мощностей свиноводческого комплекса ООО "Агро-С.Е.В" на 25 тысяч свиней. В Тамбовском районе строят молочную ферму на 600 голов. В Благовещенском районе модернизировали коровник на 400 голов. Еще один инвестиционный проект планирует начать в 2022 году сельхозпредприятие "Димское". По расчетам министерства сельского хозяйства, от реализации проектов прирост производства молока к 2025 году увеличится на 44 тысячи тонн, или 31%, производство мяса — на 5 тысяч тонн, или 10%.
Всего в регионе работают 11 сельхозпредприятий молочного направления, в 2021 году они произвели на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее.
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Амурская областьЭкономикаИвановский районБлаговещенский районТамбовский районРоссияВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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