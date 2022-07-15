https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html

В Норвегии предрекли взлет цен на электроэнергию без "Северного потока"

В Норвегии предрекли взлет цен на электроэнергию без "Северного потока" - РИА Новости, 15.07.2022

В Норвегии предрекли взлет цен на электроэнергию без "Северного потока"

Цены на электроэнергию в Норвегии могут серьезно вырасти, если газопровод "Северный поток" не возобновит работу, заявил министр нефти и энергетики Терье Осланд... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:29

2022-07-15T11:29

2022-07-15T12:35

экономика

норвегия

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МУРМАНСК, 15 июл — РИА Новости. Цены на электроэнергию в Норвегии могут серьезно вырасти, если газопровод "Северный поток" не возобновит работу, заявил министр нефти и энергетики Терье Осланд в интервью изданию Europower."Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность, что цены взлетят до небес", — сказал он.По словам министра, риск введения нормирования электроэнергии в Норвегии невелик, но все же он существует. Кроме того, к серьезным последствиям для королевства приведет и нормирование в других странах. Залогом того, что к этой мере не придется прибегать, может быть только высокая добыча и бесперебойность поставок нефти и газа в Европу, считает Осланд."Газпром" с 15 июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. В компании это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. На прошлой неделе проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.С 11 июля газопровод полностью остановили для планового техобслуживания, которое продлится десять дней. Некоторые страны — в том числе Германия и Австрия — высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.

https://ria.ru/20220714/energiya-1802492676.html

https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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