https://ria.ru/20220715/elektrichestvo-1802877936.html

В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач

В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач - РИА Новости, 15.07.2022

В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач

Линия электропередачи в Глушковском районе и электроснабжение в селах Неониловка и Дроновка Курской области, поврежденные в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:58

2022-07-15T22:58

2022-07-15T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир путин

курская область

глушковский район

украина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Линия электропередачи в Глушковском районе и электроснабжение в селах Неониловка и Дроновка Курской области, поврежденные в результате обстрела со стороны Украины, восстановлены, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области попало под обстрел в пятницу утром. Пострадавших нет, повреждения получили несколько жилых домов."Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Глушковском районе. Электроснабжение села Дроновка восстановлено", - написал позднее губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220711/obstrely-1801639959.html

курская область

глушковский район

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир путин, курская область, глушковский район, украина