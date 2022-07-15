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В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/elektrichestvo-1802877936.html
В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач
В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач - РИА Новости, 15.07.2022
В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач
Линия электропередачи в Глушковском районе и электроснабжение в селах Неониловка и Дроновка Курской области, поврежденные в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:58
2022-07-15T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир путин
курская область
глушковский район
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Линия электропередачи в Глушковском районе и электроснабжение в селах Неониловка и Дроновка Курской области, поврежденные в результате обстрела со стороны Украины, восстановлены, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области попало под обстрел в пятницу утром. Пострадавших нет, повреждения получили несколько жилых домов."Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Глушковском районе. Электроснабжение села Дроновка восстановлено", - написал позднее губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220711/obstrely-1801639959.html
курская область
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в мире, жкх, владимир путин, курская область, глушковский район, украина
22:58 15.07.2022 (обновлено: 23:40 15.07.2022)
 
В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач

Губернатор Старовойт: специалисты восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Линия электропередачи в Глушковском районе и электроснабжение в селах Неониловка и Дроновка Курской области, поврежденные в результате обстрела со стороны Украины, восстановлены, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области попало под обстрел в пятницу утром. Пострадавших нет, повреждения получили несколько жилых домов.
"В Глушковском районе восстановлена линия электропередачи, которая была повреждена в результате сегодняшнего минометного обстрела со стороны Украины. От этой линии электричество получали жители двух сел. В селе Неониловка снабжение восстановлено", - сказал Старовойт.
"Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Глушковском районе. Электроснабжение села Дроновка восстановлено", - написал позднее губернатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ПутинКурская областьГлушковский районУкраина
 
 
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