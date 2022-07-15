https://ria.ru/20220715/ekonomika-1802727378.html

Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам

Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам - РИА Новости, 15.07.2022

Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам

Металлургическая отрасль России в условиях кризиса нуждается в системных мерах поддержки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:40

2022-07-15T14:40

2022-07-15T15:43

экономика

россия

валентина матвиенко

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Металлургическая отрасль России в условиях кризиса нуждается в системных мерах поддержки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она отметила, что это тот случай, когда государству нужно создавать условия, чтобы металлурги – "крупнейшие налогоплательщики и кормильцы" - успешно прошли трудный период."Я вам обещаю, что по итогам поездки проинформирую президента страны, хотя Владимир Владимирович (Путин – ред.) хорошо знает ваше предприятие", - заявила политик.Она полагает, что со стороны руководства страны, правительства "реакция будет". "Какие методы, какие подходы - это должно решить правительство. Металлургическая отрасль и отдельные предприятия - нужно находить системные меры поддержки", - сказала спикер.Матвиенко отметила, что "мы должны выйти из этого кризиса обновленными, конкурентными". По ее словам, на примере "Магнитки" можно сказать, что так и будет. Она выразила уверенность, что комбинат при необходимости найдет новые рынки сбыта, учитывая, что этот производитель металлургической продукции – один из крупнейших не только в стране, но и в Европе. Спикер Совфеда добавила, что финансовое руководство страны предпринимает все усилия для поддержки экономики РФ, и предприятия это понимают.

https://ria.ru/20220713/rossiya-1802299156.html

https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801993365.html

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экономика, россия, валентина матвиенко, магнитогорский металлургический комбинат