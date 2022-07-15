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Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам - РИА Новости, 15.07.2022
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Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам
Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам - РИА Новости, 15.07.2022
Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам
Металлургическая отрасль России в условиях кризиса нуждается в системных мерах поддержки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:40
2022-07-15T15:43
экономика
россия
валентина матвиенко
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Металлургическая отрасль России в условиях кризиса нуждается в системных мерах поддержки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она отметила, что это тот случай, когда государству нужно создавать условия, чтобы металлурги – "крупнейшие налогоплательщики и кормильцы" - успешно прошли трудный период."Я вам обещаю, что по итогам поездки проинформирую президента страны, хотя Владимир Владимирович (Путин – ред.) хорошо знает ваше предприятие", - заявила политик.Она полагает, что со стороны руководства страны, правительства "реакция будет". "Какие методы, какие подходы - это должно решить правительство. Металлургическая отрасль и отдельные предприятия - нужно находить системные меры поддержки", - сказала спикер.Матвиенко отметила, что "мы должны выйти из этого кризиса обновленными, конкурентными". По ее словам, на примере "Магнитки" можно сказать, что так и будет. Она выразила уверенность, что комбинат при необходимости найдет новые рынки сбыта, учитывая, что этот производитель металлургической продукции – один из крупнейших не только в стране, но и в Европе. Спикер Совфеда добавила, что финансовое руководство страны предпринимает все усилия для поддержки экономики РФ, и предприятия это понимают.
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экономика, россия, валентина матвиенко, магнитогорский металлургический комбинат
14:40 15.07.2022 (обновлено: 15:43 15.07.2022)
 
Матвиенко предложила оказать системные меры поддержки металлургам

Матвиенко: металлургическая отрасль нуждается в системных мерах поддержки из-за кризиса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботники порта загружают металлопродукцию
Работники порта загружают металлопродукцию - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работники порта загружают металлопродукцию . Архивное фото
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МАГНИТОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Металлургическая отрасль России в условиях кризиса нуждается в системных мерах поддержки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Значительно сократились рынки сбыта, вынужденно сократилось потребление стали и внутри страны", - сказала Матвиенко в ходе совещания с руководством Уральского федерального округа, региона и Магнитогорского металлургического комбината.
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Она отметила, что это тот случай, когда государству нужно создавать условия, чтобы металлурги – "крупнейшие налогоплательщики и кормильцы" - успешно прошли трудный период.
"Я вам обещаю, что по итогам поездки проинформирую президента страны, хотя Владимир Владимирович (Путин – ред.) хорошо знает ваше предприятие", - заявила политик.
Она полагает, что со стороны руководства страны, правительства "реакция будет". "Какие методы, какие подходы - это должно решить правительство. Металлургическая отрасль и отдельные предприятия - нужно находить системные меры поддержки", - сказала спикер.
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Матвиенко отметила, что "мы должны выйти из этого кризиса обновленными, конкурентными". По ее словам, на примере "Магнитки" можно сказать, что так и будет. Она выразила уверенность, что комбинат при необходимости найдет новые рынки сбыта, учитывая, что этот производитель металлургической продукции – один из крупнейших не только в стране, но и в Европе. Спикер Совфеда добавила, что финансовое руководство страны предпринимает все усилия для поддержки экономики РФ, и предприятия это понимают.
 
ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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