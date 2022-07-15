https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802712006.html
Джонсона попросили предоставить новые материалы по делу о вечеринках
Джонсона попросили предоставить новые материалы по делу о вечеринках - РИА Новости, 15.07.2022
Джонсона попросили предоставить новые материалы по делу о вечеринках
Британский комитет по привилегиям попросил подавшего в отставку премьер-министру Бориса Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу о вечеринках во... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:09
2022-07-15T14:09
2022-07-15T14:10
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Британский комитет по привилегиям попросил подавшего в отставку премьер-министру Бориса Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, список материалов был опубликован в пятницу на сайте британского парламента.В частности, Джонсона попросили до 15 августа предоставить официальные записи за восемь разных дней, когда он якобы нарушал антиковидные ограничения, а также фотографии, электронные письма, приглашения на события (в том числе и по Whats App) и заявления об увольнении членов правительства.Кроме того, Джонсон должен будет предоставить записи о посещении официальной резиденции на Даунинг-стрит, набор материалов по всем брифингам за период с 1 декабря 2021 года по 25 мая 2022 год, записи о всех присутствовавших на мероприятиях, а также данные о заболеваниях членов правительства.Помимо этого, в списке запрашиваемых материалов числятся документы, о существовании которых было известно, но которые были удалены.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее премьер принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220710/pushkov-1801484611.html
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в мире, борис джонсон, парламент великобритании, великобритания
14:09 15.07.2022 (обновлено: 14:10 15.07.2022)
Джонсона попросили предоставить новые материалы по делу о вечеринках
Парламент Британии попросил Джонсона предоставить новые материалы по делу о вечеринках
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Британский комитет по привилегиям попросил подавшего в отставку премьер-министру Бориса Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, список материалов был опубликован
в пятницу на сайте британского парламента.
В частности, Джонсона попросили до 15 августа предоставить официальные записи за восемь разных дней, когда он якобы нарушал антиковидные ограничения, а также фотографии, электронные письма, приглашения на события (в том числе и по Whats App) и заявления об увольнении членов правительства.
Кроме того, Джонсон должен будет предоставить записи о посещении официальной резиденции на Даунинг-стрит, набор материалов по всем брифингам за период с 1 декабря 2021 года по 25 мая 2022 год, записи о всех присутствовавших на мероприятиях, а также данные о заболеваниях членов правительства.
Помимо этого, в списке запрашиваемых материалов числятся документы, о существовании которых было известно, но которые были удалены.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа
, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее премьер принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.