https://ria.ru/20220715/dvizhenie-1802871100.html

На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет

На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет - РИА Новости, 15.07.2022

На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет

В Брянской области остановили движение в районе железнодорожной станции Песчаники-Унеча из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:30

2022-07-15T21:30

2022-07-15T22:10

брянская область

происшествия

унечский район

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Брянской области остановили движение в районе железнодорожной станции Песчаники-Унеча из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.По его словам, на месте работают оперативные службы.Ранее в пятницу украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы, в результате оказалась повреждена линия электропередач, жертв и пострадавших нет.ВСУ регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

унечский район

белгородская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

брянская область, происшествия, унечский район, белгородская область, вооруженные силы украины