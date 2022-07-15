21:30 15.07.2022 (обновлено: 22:10 15.07.2022)
На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет
Богомаз: на ж/д станции в Брянской области остановили движение из-за неизвестного предмета
Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Брянской области остановили движение в районе железнодорожной станции Песчаники-Унеча из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня в 19:05 в Унечском районе на 142 километре железной дороги, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. На станции незамедлительно было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов (электричка и поезд)", — написал он.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Ранее в пятницу украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы, в результате оказалась повреждена линия электропередач, жертв и пострадавших нет.
ВСУ регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.