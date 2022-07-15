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На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет - РИА Новости, 15.07.2022
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На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет
На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет - РИА Новости, 15.07.2022
На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет
В Брянской области остановили движение в районе железнодорожной станции Песчаники-Унеча из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:30
2022-07-15T22:10
брянская область
происшествия
унечский район
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Брянской области остановили движение в районе железнодорожной станции Песчаники-Унеча из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.По его словам, на месте работают оперативные службы.Ранее в пятницу украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы, в результате оказалась повреждена линия электропередач, жертв и пострадавших нет.ВСУ регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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брянская область
унечский район
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брянская область, происшествия, унечский район, белгородская область, вооруженные силы украины
21:30 15.07.2022 (обновлено: 22:10 15.07.2022)
 
На ж/д станции в Брянской области обнаружили неизвестный предмет

Богомаз: на ж/д станции в Брянской области остановили движение из-за неизвестного предмета

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Брянской области остановили движение в районе железнодорожной станции Песчаники-Унеча из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Сегодня в 19:05 в Унечском районе на 142 километре железной дороги, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. На станции незамедлительно было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов (электричка и поезд)", — написал он.

По его словам, на месте работают оперативные службы.
Ранее в пятницу украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы, в результате оказалась повреждена линия электропередач, жертв и пострадавших нет.
ВСУ регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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