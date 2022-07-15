https://ria.ru/20220715/dvizhenie-1802643468.html

Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения

Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения - РИА Новости, 15.07.2022

Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения

"Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:34

2022-07-15T11:34

2022-07-15T11:34

общество

астраханская область

игорь бабушкин

артек

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20 июля в "Артеке", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Уже 20 июля в Международном детском центре "Артек" состоится его учредительное собрание."Полностью поддерживаю инициативу Владимира Владимировича, мы готовы активно включиться в работу по развитию и продвижению в нашем регионе нового молодежного движения", - написал губернатор в Telegram.Он отметил, что в Астраханской области более 20 лет работает региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений", в которую входит 30 тысяч школьников и педагогов. Представительства организации есть практически в каждом муниципальном образовании региона."Астраханская Ассоциация одна из немногих детских общественных организаций в стране станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в учредительном съезде 20 июля в "Артеке", - написал Бабушкин. Он выразил уверенность в успешном развитии этого важного направления.Согласно новому документу, движение будет добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным органом. Его целями станут содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, воспитание, профориентация и организация досуга, а также формирование традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

астраханская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, астраханская область, игорь бабушкин, артек, россия