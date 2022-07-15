https://ria.ru/20220715/dvizhenie-1802643468.html
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения - РИА Новости, 15.07.2022
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения
"Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:34
2022-07-15T11:34
2022-07-15T11:34
общество
астраханская область
игорь бабушкин
артек
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20 июля в "Артеке", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Уже 20 июля в Международном детском центре "Артек" состоится его учредительное собрание."Полностью поддерживаю инициативу Владимира Владимировича, мы готовы активно включиться в работу по развитию и продвижению в нашем регионе нового молодежного движения", - написал губернатор в Telegram.Он отметил, что в Астраханской области более 20 лет работает региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений", в которую входит 30 тысяч школьников и педагогов. Представительства организации есть практически в каждом муниципальном образовании региона."Астраханская Ассоциация одна из немногих детских общественных организаций в стране станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в учредительном съезде 20 июля в "Артеке", - написал Бабушкин. Он выразил уверенность в успешном развитии этого важного направления.Согласно новому документу, движение будет добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным органом. Его целями станут содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, воспитание, профориентация и организация досуга, а также формирование традиционных российских духовных и нравственных ценностей.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, игорь бабушкин, артек, россия
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения
Астраханская ассоциация молодежных объединений станет учредителем нового движения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости.
"Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20 июля в "Артеке", сообщил
губернатор области Игорь Бабушкин.
Президент России Владимир Путин
14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Уже 20 июля в Международном детском центре "Артек
" состоится его учредительное собрание.
"Полностью поддерживаю инициативу Владимира Владимировича, мы готовы активно включиться в работу по развитию и продвижению в нашем регионе нового молодежного движения", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что в Астраханской области
более 20 лет работает региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений", в которую входит 30 тысяч школьников и педагогов. Представительства организации есть практически в каждом муниципальном образовании региона.
"Астраханская Ассоциация одна из немногих детских общественных организаций в стране станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в учредительном съезде 20 июля в "Артеке", - написал Бабушкин. Он выразил уверенность в успешном развитии этого важного направления.
Согласно новому документу, движение будет добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным органом. Его целями станут содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, воспитание, профориентация и организация досуга, а также формирование традиционных российских духовных и нравственных ценностей.