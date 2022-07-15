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Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения - РИА Новости, 15.07.2022
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Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения - РИА Новости, 15.07.2022
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения
"Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:34
2022-07-15T11:34
общество
астраханская область
игорь бабушкин
артек
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20 июля в "Артеке", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Уже 20 июля в Международном детском центре "Артек" состоится его учредительное собрание."Полностью поддерживаю инициативу Владимира Владимировича, мы готовы активно включиться в работу по развитию и продвижению в нашем регионе нового молодежного движения", - написал губернатор в Telegram.Он отметил, что в Астраханской области более 20 лет работает региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений", в которую входит 30 тысяч школьников и педагогов. Представительства организации есть практически в каждом муниципальном образовании региона."Астраханская Ассоциация одна из немногих детских общественных организаций в стране станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в учредительном съезде 20 июля в "Артеке", - написал Бабушкин. Он выразил уверенность в успешном развитии этого важного направления.Согласно новому документу, движение будет добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным органом. Его целями станут содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, воспитание, профориентация и организация досуга, а также формирование традиционных российских духовных и нравственных ценностей.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
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общество, астраханская область, игорь бабушкин, артек, россия
11:34 15.07.2022
 
Астраханские молодежные объединения станут учредителями нового движения

Астраханская ассоциация молодежных объединений станет учредителем нового движения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Международном детском центре "Артек"
Отдыхающие в Международном детском центре Артек - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие в Международном детском центре "Артек". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений" Астраханской области станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в съезде 20 июля в "Артеке", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Уже 20 июля в Международном детском центре "Артек" состоится его учредительное собрание.
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1 июля, 11:49
Движение детей и молодежи может получить символику
"Полностью поддерживаю инициативу Владимира Владимировича, мы готовы активно включиться в работу по развитию и продвижению в нашем регионе нового молодежного движения", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что в Астраханской области более 20 лет работает региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений", в которую входит 30 тысяч школьников и педагогов. Представительства организации есть практически в каждом муниципальном образовании региона.
"Астраханская Ассоциация одна из немногих детских общественных организаций в стране станет учредителем нового общероссийского движения и примет участие в учредительном съезде 20 июля в "Артеке", - написал Бабушкин. Он выразил уверенность в успешном развитии этого важного направления.
Согласно новому документу, движение будет добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным органом. Его целями станут содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, воспитание, профориентация и организация досуга, а также формирование традиционных российских духовных и нравственных ценностей.
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Вчера, 13:14
Путин подписал закон о движении детей и молодежи в России
 
ОбществоАстраханская областьИгорь БабушкинАртекРоссия
 
 
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