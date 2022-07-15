https://ria.ru/20220715/dorogi-1802838306.html

Воробьев: план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 50%

Воробьев: план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 50% - РИА Новости, 15.07.2022

Воробьев: план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 50%

Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 50%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:55

2022-07-15T18:55

2022-07-15T18:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

автомобильные дороги

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 50%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."С апреля мы отремонтировали уже больше 660 участков – около 840 километров, в процессе - еще 190 автодорог. Чтобы работы не останавливались даже в условиях санкций, используем материалы отечественного производства, - приводил слова губернатора пресс-служба правительства Московской области.Согласно справке ведомства, с применением нового асфальта отремонтировано более 50 дорог в 26 муниципалитетах. Всего с помощью самых современных материалов проведут работы на более 110 дорогах длиной около 260 километров.Также по реализуемой минтрансом Подмосковья национального проекта "Безопасные качественные дороги" уложено более 480 километров покрытия на более чем 90 участках.

https://ria.ru/20220715/elektrichki-1802750828.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, автомобильные дороги