https://ria.ru/20220715/donbass-1802880471.html

Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса

Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 15.07.2022

Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса

Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса: в распоряжении РИА Новости оказалось видео, как санинструктор группировки войск РФ "О"... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:30

2022-07-15T23:30

2022-07-15T23:30

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса: в распоряжении РИА Новости оказалось видео, как санинструктор группировки войск РФ "О" ("Отважные") оказывает помощь пожилому мужчине, хотя в это время продолжается артобстрел.Пожилой мужчина получил осколочное ранение, он пострадал в результате артобстрела украинских войск по одному из освобожденных сел ЛНР."Батя, разговаривай со мной. Засыпать нельзя", - обращается российский военнослужащий к раненому.Во время оказания медицинской помощи украинские войска продолжают обстрел села кассетными боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

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