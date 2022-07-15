https://ria.ru/20220715/donbass-1802745732.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку

Украинские войска примерно за полчаса выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по двум районам Донецка и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:21

2022-07-15T15:21

2022-07-15T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по двум районам Донецка и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу неоднократно сообщало о об обстрелах Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк