https://ria.ru/20220715/donbass-1802745732.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку
Украинские войска примерно за полчаса выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по двум районам Донецка и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:21
2022-07-15T15:21
2022-07-15T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по двум районам Донецка и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу неоднократно сообщало о об обстрелах Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк
15:21 15.07.2022 (обновлено: 15:49 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Яковлевку
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по двум районам Донецка и Яковлевке