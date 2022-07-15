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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по три ракеты из РСЗО "Град" по Минеральному и Яковлевке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:23
2022-07-15T14:23
2022-07-15T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по три ракеты из РСЗО "Град" по Минеральному и Яковлевке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая
14:23 15.07.2022 (обновлено: 14:24 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град"
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по три ракеты из РСЗО "Град" по Минеральному и Яковлевке