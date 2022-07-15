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Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР
Украинские войска в пятницу обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, применив снаряды калибром 120, 122 и 152... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:04
2022-07-15T14:04
2022-07-15T14:06
специальная военная операция на украине
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украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, применив снаряды калибром 120, 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, ясиноватая, авдеевка, украина, донецкая народная республика
14:04 15.07.2022 (обновлено: 14:06 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в ДНР