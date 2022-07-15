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Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/donbass-1802710060.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР
Украинские войска в пятницу обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, применив снаряды калибром 120, 122 и 152... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:04
2022-07-15T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
авдеевка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, применив снаряды калибром 120, 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, авдеевка, украина, донецкая народная республика
14:04 15.07.2022 (обновлено: 14:06 15.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Железную Балку, Минеральное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, применив снаряды калибром 120, 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.48 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, 12.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, 13.23 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяАвдеевкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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