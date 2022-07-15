https://ria.ru/20220715/donbass-1802693371.html

МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины

МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 15.07.2022

МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины

МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство России в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:34

2022-07-15T13:34

2022-07-15T15:18

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владимир путин

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство России в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением они должны предъявить паспорт своего государства, а лица без гражданства — удостоверяющий личность документ с отметкой о регистрации, сообщает портал "МВД Медиа".Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины. В ведомстве отметили, что число таких пунктов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины постоянно увеличивается.Кроме того, в некоторых случаях нужно будет представить документы о заключении или расторжении брака, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества, свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство России.Также граждане ДНР, ЛНР или Украины, которые находятся в России, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в любой территориальный орган МВД России по месту фактического проживания (при отсутствии у них регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России).Отмечается, что для этого необходимы паспорт, документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционная карта.В случае отсутствия миграционной карты для получения ее дубликата гражданам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения.

https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html

https://ria.ru/20220430/vyplata-1786348174.html

https://ria.ru/20220707/donbass-1800997447.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин