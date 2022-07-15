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МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 15.07.2022
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МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины
МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 15.07.2022
МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины
МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство России в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:34
2022-07-15T15:18
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство России в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением они должны предъявить паспорт своего государства, а лица без гражданства — удостоверяющий личность документ с отметкой о регистрации, сообщает портал "МВД Медиа".Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины. В ведомстве отметили, что число таких пунктов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины постоянно увеличивается.Кроме того, в некоторых случаях нужно будет представить документы о заключении или расторжении брака, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества, свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство России.Также граждане ДНР, ЛНР или Украины, которые находятся в России, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в любой территориальный орган МВД России по месту фактического проживания (при отсутствии у них регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России).Отмечается, что для этого необходимы паспорт, документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционная карта.В случае отсутствия миграционной карты для получения ее дубликата гражданам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
13:34 15.07.2022 (обновлено: 15:18 15.07.2022)
 
МВД разъяснило указ о российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины

МВД разъяснило указ об упрощенном российском гражданстве для жителей Донбасса и Украины

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД России разъяснило положения указа президента о приеме в гражданство России в упрощенном порядке для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине, вместе с заявлением они должны предъявить паспорт своего государства, а лица без гражданства — удостоверяющий личность документ с отметкой о регистрации, сообщает портал "МВД Медиа".
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
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Лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины. В ведомстве отметили, что число таких пунктов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины постоянно увеличивается.

"Вместе с заявлением о приеме в российское гражданство необходимо будет представить паспорт гражданина ДНР, ЛНР или Украины. Для лиц без гражданства — документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства, с отметкой о регистрации по месту жительства на данных территориях", — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых случаях нужно будет представить документы о заключении или расторжении брака, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества, свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство России.
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Также граждане ДНР, ЛНР или Украины, которые находятся в России, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в любой территориальный орган МВД России по месту фактического проживания (при отсутствии у них регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России).
Отмечается, что для этого необходимы паспорт, документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционная карта.
В случае отсутствия миграционной карты для получения ее дубликата гражданам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения.
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